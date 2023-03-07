ЄС може передати Україні закуплені боєприпаси протягом декількох тижнів - Financial Times

За словами представника ЄС, оборонні відомства країн Євросоюзу проведуть прискорені переговори з ключовими європейськими постачальниками снарядів.

ЄС скоро передасть Україні закуплені боєприпаси для артилерії - Financial Times / Колаж фото УНІАН

Керівництво країн Європейського союзу погодило розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими снарядами. Про це повідомляє авторитетне західне видання Financial Times з посиланням на власні джерела в середовищі євробюрократів.

Відомо, що до вищевказаного проекту приєдналися всі країни ЄС, крім Данії. Джерела зазначають, що Україна може отримати снаряди протягом декількох тижнів.

У пропозиції дипломатичної служби Євросоюзу, з яким ознайомилися журналісти Financial Times, пропонується виділити мільярд євро з існуючого фонду, який використовується для відшкодування капіталів, які пов'язані із закупівлями зброї для України.

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За словами представника ЄС, оборонні відомства країн Євросоюзу "проведе прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі". У короткостроковій перспективі державам ЄС відшкодують до 90% вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування буде поступово знижуватися до середнього поточного показника — близько 40%.

Крім того, очікується, що міністри оборони ЄС уточнять план з постачання України снарядів наступного тижня перед самітом лідерів Євросоюзу 23-24 березня.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

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