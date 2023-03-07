УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЄС може передати Україні закуплені боєприпаси протягом декількох тижнів - Financial Times

7 березня 2023, 08:00
За словами представника ЄС, оборонні відомства країн Євросоюзу проведуть прискорені переговори з ключовими європейськими постачальниками снарядів.
ЄС, снаряди
ЄС скоро передасть Україні закуплені боєприпаси для артилерії - Financial Times / Колаж фото УНІАН

Керівництво країн Європейського союзу погодило розроблений у Брюсселі план швидкого забезпечення України дефіцитними артилерійськими снарядами. Про це повідомляє авторитетне західне видання Financial Times з посиланням на власні джерела в середовищі євробюрократів.

Відомо, що до вищевказаного проекту приєдналися всі країни ЄС, крім Данії. Джерела зазначають, що Україна може отримати снаряди протягом декількох тижнів.

У пропозиції дипломатичної служби Євросоюзу, з яким ознайомилися журналісти Financial Times, пропонується виділити мільярд євро з існуючого фонду, який використовується для відшкодування капіталів, які пов'язані із закупівлями зброї для України.

відео дня

За словами представника ЄС, оборонні відомства країн Євросоюзу "проведе прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі". У короткостроковій перспективі державам ЄС відшкодують до 90% вартості боєприпасів. Потім рівень відшкодування буде поступово знижуватися до середнього поточного показника — близько 40%.

Крім того, очікується, що міністри оборони ЄС уточнять план з постачання України снарядів наступного тижня перед самітом лідерів Євросоюзу 23-24 березня.

Військова допомога Заходу Україні

Нагадаємо, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

Інші новини по темі:

Євросоюз новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:22

Українська народна пісня "розриває" TikTok: "Парова машина" стала справжнім хітом

09:22

Окупанти розстріляли за "Слава Україні": українка впізнала загиблого брата – ЗМІ

09:19

В Україні хочуть дозволити виїзд чоловікам за кордон, але є нюансВідео

09:15

Гороскоп на сьогодні 7 березня 2023: Рибам - складні завдання, Терезам - дрібні негараздиВідео

08:43

ЗСУ пішли в контратаку в Бахмуті: в ISW назвали напрямок

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:43

В Україні підскочать ціни на продукт, який є на столі у кожного

08:37

У Росії благають Пугачову влаштувати зустріч Зеленського з ПутінимВідео

08:00

ЄС може передати Україні закуплені боєприпаси протягом декількох тижнів - Financial TimesВідео

07:56

8 продуктів, якими категорично не можна годувати котівВідео

Реклама
07:49

Росія може втратити всі елітні загони ПВК "Вагнер": в ISW оцінили ситуацію під БахмутомВідео

07:08

Від роти залишилося 10 солдатів: мобілізовані з Брянської області почали бунт на ДонбасіВідео

06:41

Оборона Бахмута виконала поставлені завдання на 1000% - ПодолякВідео

06:20

Путіністи скоро оголосять про безгрішне зачаття Сталіним Вовочки ПутінаПогляд

04:43

Яку користь приносить липа: дачників здивує несподівана відповідь

04:30

Як омолодити стару яблуню: проста схема, яка дасть дачникам гарний урожай

03:50

"Буде катастрофічна поразка РФ": астролог назвав точну дату капітуляції РосіїВідео

03:20

Тануть у роті: всього 1 крапля перетворить тісто для лінивих вареників в неймовірне блюдо - рецептВідео

03:15

Більшість з нас робить ці помилки: варто знати всього 9 правил, щоб макарони не злипалися

02:32

"Скоро майже на кожному російському підприємстві буде щось вибухати": експерт назвав причинуВідео

02:01

"Вогонь і пожежа": Ксенія Мішина пограла сталевими кубиками пресу в пікантному топі

Реклама
01:31

"Пособникам путінського режиму бігти нікуди": Волочкову посадили в кліткуВідео

00:51

Чому 7 березня не можна чіпати павутину в будинку і палити свічки: прикмети і суворі заборони дняВідео

00:10

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

06 березня, понеділок
23:49

"РФ хоче дискредитувати Україну та зірвати мобілізацію": Маляр розповіла про підлий план окупантівВідео

23:29

"Ми знайдемо вбивць": Зеленський зажадав жорсткого покарання за розстріл військовогоВідео

23:15

Райан Рейнольдс випадково проговорився про стать та ім'я четвертої дитини

23:11

"РФ виснажує свої сили та готується до наступу ЗСУ": експерт розповів, коли чекати на контратакуВідео

22:56

ЗСУ важливо втримати Бахмут: на це є дві причини – військовий експертВідео

22:42

"Україна не буде роками жити під обстрілами": астролог розповів, коли закінчиться "пекло"Відео

22:25

Українська тенісистка відмовилася тиснути руку росіянці після турніру

22:23

"Бабка думала всі забули": у РФ розгорівся сильний скандал через відсторонення від змагань ВінерВідео

22:17

Більше не секрет: Олена Кравець нарешті зізналася, чому покинула Студію "Квартал-95"Відео

22:14

Страву доведеться вилити: чому не можна залишати лавровий лист у супі

22:11

Дружина Кіркорова прокляла Наташу Корольову: путініст зробив несподіване зізнанняВідео

22:02

"Усім прийде капець": Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ збираються блокувати вагнерівців у БахмутіВідео

21:53

"Якщо є пекло, вони туди потраплять": Познер висловився про російських пропагандистів

21:52

Оборона Бахмута: CNN повідомило про приголомшливі втрати російських окупантівВідео

21:38

Пішов у відрив: путініст Петросян розважається з молодими за спиною у дружиниВідео

21:19

"Прильоти будуть дуже сильні": таролог назвав місто, яке ворог обстрілюватиме у березніВідео

20:54

"Героям Слава": Зеленський відреагував на розстріл українського полоненого, всі подробиціВідео

Реклама
20:52

"Тільки біль": українська спортсменка, яка втратила маму через ракету РФ, присвятила їй медаль ЧЄ

20:45

"Путін офіційно збожеволів": російський диктатор спить у кріогенній кисневій камері - Daily StarВідео

20:35

1+1 media продовжує транслювати футбольні матчі: збирають кошти на "Лігу Аеророзвідки" новости компании

19:58

ЗСУ пішли у контрнаступ та відтісняють ворога від Бахмута - NYTВідео

19:57

"Готують плацдарм, щоб вигнати погань з нашої землі": у ЗСУ назвали головне завдання захисників БахмутаВідео

19:50

Зірка "Постукайся в мої двері" Керем Бюрсін з тріском провалив проби в "Величне століття"

19:45

"Цілий екіпаж відійшов у вічність": у тяжких боях під Бахмутом загинули бійці "Холодного Яру"Відео

19:44

Опухлий Кадиров вперше з'явився на людях з медичним приладом на руціВідео

19:20

Можемо влаштувати в глибокому тилу ворога АрмагеддонПогляд

19:19

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти