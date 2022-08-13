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Експерт назвав умови, за яких РФ вдасться утримати окуповані території

13 серпня 2022, 01:35

Якщо РФ вдасться закріпитися на захоплених територіях, вона спробує створити там анти-Україну, як намагалася це зробити на окупованому Донбасі минулі 8 років.

Експерт назвав умови, за яких РФ вдасться утримати окуповані території
Експерт назвав умови, за яких РФ вдасться утримати окуповані території/ Генштаб ВСУ, Главред

Якщо бойові дії продовжуватимуться з такою ж інтенсивністю, як зараз, Росія не зможе утримувати окуповані нею території упродовж року чи двох.

Українці уже показали, як ефективно вони можуть воювати, знищувати логістику, запаси боєприпасів загарбників тощо. Це поступово виснажуватиме російське військо, адже все-таки окупанти перебувають на чужій території, і не зможуть ефективно забезпечувати свою армію. Про це сказав доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний в інтерв’ю Главреду.

Проте є одна умова, за якої росіяни можуть надовго закріпитися на захоплених ними українських територіях – якщо буде досягнута угода про перемир’я і припиняться бойові дії. У такому разі загарбники можуть осісти і встановити окупаційні адміністрації на місцях

"А до того моменту, як населення відійде від шоку і травми військових дій та почне розуміти, де воно опинилося і з чиєї провини, пройде досить багато часу. І не відомо, яким буде результат", – зазначає експерт.

Наслідки цього можуть непередбачуваними, зазначає політичний експерт. Він нагадав, що за 8 років на відібраних в України територіях Донбасу виховали анти-Україну, і Росія може спробувати зробити щось подібне і на інших територіях, які вона захопила з 24 лютого.

"Можливо, кремлівським "селекціонерам" вдасться щось подібне зробити на інших захоплених територіях, але для цього повинні бути дуже сприятливі для них умови, які, я сподіваюся, ні Україна, ні західні партнери їм не створять", – каже Розумний.

Чи зможуть захисники України звільнити Херсон

Також експерт зазначив, що Україна може звільнити Херсон лише воєнним шляхом. Ймовірність звільнення міста зростає через те, що воно розташоване на правому березі Дніпра, і тому буде легко відрізати російський контингент на правому березі від постачання.

"Принаймні звільнення Херсона військовим шляхом виглядає набагато простішим, ніж було прорватися до Маріуполя і звільнити його. Херсон, із природної точки зору та з точки зору логістики, набагато зручніший для цього. Але, знов-таки, ми не знаємо реального балансу потенціалів Росії та України. Якщо у нас є якась перевага, то це зробити можна", – каже Максим Розумний.

Якщо ж українське військо не наступатиме і Росія й далі утримуватиме місто, то там може розвиватися уже відомий негативний сценарій – проукраїнське населення виїжджатиме, проросійське лишатиметься, з’являтимуться колаборанти. І тоді наслідки того, яким буде місто, важко спрогнозувати.

Раніше експерти в галузі оборони та безпеки Раджан Менон і Деніел ДеПетріс зазначали, що ЗСУ можуть здобути остаточну перемогу над російськими окупантами не раніше весни 2023 року. Мирні переговори є малоймовірними у найближчій перспективі, адже Путін досі вірить у можливість своєї перемоги у війні, а президент України Володимир Зеленський переконаний, що час на боці Української держави.

Нагадаємо, розвідка Британії порахувала втрати РФ у Криму. В Новофедорівці вибухами було знищено до 4 відкритих складів боєприпасів. Також внаслідок вибухів згоріли щонайменше 8 повітряних суден російських окупантів – 5 літаків Су-24 і ще 3 – Су-30.

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війна в Україні вторгнення Росії Максим Розумний
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