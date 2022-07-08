Коп-зрадник отримав кулю: деталі ліквідації колаборанта на Херсонщині

Сергія Томку застрелили в захопленій РФ Новій Каховці на Херсонщині.
З'явилися подробиці ліквідації в Херсонської області колишнього поліцейського Сергія Томки, який пішов на співпрацю з окупантами РФ.
Його застрелили в захопленій РФ Новій Каховці, повідомив в Facebook журналіст Олег Батурин.
За його словами, Томку застрелили в четвер, 7 липня, близько 15:30-16:00.
При цьому в коментарях під повідомленням журналіста користувачі опублікували фото з місця вбивства Томки.
Зазначимо, що цю ж інформацію підтверджує так званий Козачий союз "Область війська Донського".
За даними його представників, 26-річного Томку застрелили у власній машині. Після захоплення Нової Каховки він агітував інших поліцейських перейти на бік Росії, за що і отримав "підвищення" до заступника начальника місцевої поліції.
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Раніше повідомлялося про те, що точним ударом Збройних сил України знищено склад з боєприпасами російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області.
Українські захисники потрапили в армійський склад РФ у п'ятницю, 8 липня, повідомив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.
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