Коп-зрадник отримав кулю: деталі ліквідації колаборанта на Херсонщині

Місце ліквідації Сергія Томки / Facebook/oleh.baturin

З'явилися подробиці ліквідації в Херсонської області колишнього поліцейського Сергія Томки, який пішов на співпрацю з окупантами РФ.

Його застрелили в захопленій РФ Новій Каховці, повідомив в Facebook журналіст Олег Батурин.

За його словами, Томку застрелили в четвер, 7 липня, близько 15:30-16:00.

При цьому в коментарях під повідомленням журналіста користувачі опублікували фото з місця вбивства Томки.

Зазначимо, що цю ж інформацію підтверджує так званий Козачий союз "Область війська Донського".

За даними його представників, 26-річного Томку застрелили у власній машині. Після захоплення Нової Каховки він агітував інших поліцейських перейти на бік Росії, за що і отримав "підвищення" до заступника начальника місцевої поліції.

читайте такожПотужна пожежа на Херсонщині: спалахнув ще один склад окупантів РФ

Раніше повідомлялося про те, що точним ударом Збройних сил України знищено склад з боєприпасами російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області.

Українські захисники потрапили в армійський склад РФ у п'ятницю, 8 липня, повідомив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.

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