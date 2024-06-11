Економічне бронювання: юрист вказав на "діри" в законі про мобілізацію

Юрист Юрій Танасійчук також вважає, що в законі варто було б визначити процедуру бронювання працівників новостворених підприємств,

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Економічне бронювання - юрист Юрій Танасійчук вказав на "діри" в законі про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Український парламент у травні почав обговорювати нову концепцію бронювання - так зване економічне. За задумом авторів ідеї, вона чимало б сприяла наповненню оборонного бюджету країни. За словами адвоката Юрія Танасійчука в ефірі "Київ24", таке бронювання могло б підтримати бізнес і допомогти в обороні країни, але в підсумковій версії закону про мобілізацію воно не було передбачено.

"Якби ми в новій редакції закону передбачили так зване економічне бронювання, ми б знизили корупційні ризики. Якби ми передбачили економічне бронювання, ми дали б шанс мікробізнесу і маленькому бізнесу збільшувати податкові надходження до бюджету України, а ці гроші ми можемо використати на закупівлю зброї і залишати точково критичних для певного бізнесу працівників", - зазначив Танасійчук.

Юрист також вважає, що в законі варто було б визначити процедуру бронювання працівників новостворених підприємств, які почали працювати на оборонну промисловість України.

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"Я спілкуюся з підприємцями, наприклад зв'язку, які критично важливі зараз для України. І справді, їхнє бронювання відбувалося три з половиною місяці, але частина спеціалістів, які є критично важливими для цієї структури і забезпечують певну діяльність в інтересах оборони України, пішли на фронт піхотинцями; офіцерами, але за іншим функціоналом, де, я вважаю, вони в рази менш ефективні, ніж на тій роботі, яку вони фахово виконували на підприємстві", - підсумував Танасійчук.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік у ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що зараз Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

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