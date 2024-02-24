"Екіпаж знищено" : у ГУР розкрили нові деталі ліквідації літака А-50 РФ

А-50 був модернізований сучасною технікою і орієнтовно оцінювався в $350 млн, підкреслив Андрій Юсов.

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У РФ знищили літак А-50 / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Десять членів екіпажу збитого 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У знищені, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

"Екіпаж знищений. 10 членів екіпажу, підготовка яких займає тривалий час і коштує чимало коштів, знищені", - сказав він в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов,"дорогий літак з російською сучасною модернізованою технікою орієнтовною вартістю $350 млн прийняла земля Трудової Вірменії (населений пункт, біля якого сталася аварія літака – ред.)".

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"Це успішна спільна операція ГУР МО і Повітряних Сил України", - сказав Юсов, зазначивши, що операція була складною і нестандартною, що вимагає великої і ретельної підготовки, але вона була "вкрай успішною". За його словами, такі операції триватимуть.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ліквідація російського літака А-50У

Раніше Володимир Зеленський заінтригував заявою про знищення А-50. Президент України Володимир Зеленський прокоментував знищення 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50у.

Нагадаємо, 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Ліквідацію А-50 офіційно підтвердив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

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