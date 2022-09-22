Близько 100 тисяч: генерал ЗСУ озвучив реальні втрати Росії на війні в Україні / фото УНІАН

Влада країни-агресора, Росії, приховують реальні втрати армії окупантів, які вони несуть у війні проти України. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж у ефірі єдиного телемарафону.

"Більше 55 тисяч убитими і 60-70 тисяч пораненими. Повернутися в стрій зможуть тільки 10%. 90% - без ніг, без рук, з важкими пораненнями, каліцтвами. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених, які сьогодні вже не беруть участь у війні. Одні - в мішках поїхали, інші - на лікуванні", - заявив він.

На думку Маломужа, оголошена президентом Росії Володимиром Путіним часткова мобілізація в РФ - це чиста агонія.

"Ми говорили, що вона настане в будь-якому випадку, тому що Путін, почавши війну, фактично відкрив ящик Пандори і створив нам умови для знищення агресора і в перспективі, звичайно, для падіння режиму в РФ. У Росії не виявилося резервів. Путін подивився, що в найближчі місяці (ми прогнозували – 2-3 місяці) може бути повне звільнення України і повна поразка РФ", ‒ підсумував Маломуж.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов розповів про співвідношенні втрат українських захисників і російських окупантів.

За його даними, якщо брати в співвідношенні з армією РФ, то втрати окупантів в 9-10 разів більше. Навіть незважаючи на те, що вони перебувають у зручній позиції – обороні.

До того повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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