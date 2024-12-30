Ледь стримував емоції: чутливий український вірш від військового після полону

Український військовий Павло Берсан одразу після повернення з російського полону прочитав вірш "Любіть Україну".
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Україна повернула з російського полону 189 людей. Серед них - майор Павло Берсан. Мережу розірвало відео з тим, як Берсан одразу після повернення з полону прочитав вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".
Павло - юрист-консультант 36-ї окремої бригади морської піхоти. Він потрапив у полон у квітні 2022 року. Лише сьогодні, 30 грудня, він зміг вільно вдихнути українське повітря.
Читаючи вірш, Павло Берсан ледь зміг стримати свої сльози, адже цей момент закарбується у його пам'яті на все життя.
відео дня
"Роки ворожого полону з квітня 2022 не здолали його духу. Це голос незламності. Голос тих, хто бореться за свободу та нагадує про її ціну", - написали Військово-Морській сили ЗСУ.
Дивіться відео про повернення українських військових з російського полону:
Серед звільнених захисників є бійці Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ЗСУ, ТрО та Військово-Морських сил ЗСУ. Повернути додому вдалося захисників "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня КШППВ
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Дмитро Лубінець
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 30 грудня фото: СБУ
Обмін полоненими 30 грудня фото: СБУ
Обмін полоненими 30 грудня фото: СБУ
Під час 11-го обміну вдалося повернути:
87 - військовослужбовці ЗСУ (з яких 17 - бійці ТрО),
43 - нацгвардійці,
33 - прикордонники,
24 - бійці ВМС.
Звільнити вдалося 173 рядових і сержантів, а також 14 офіцерів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути з російського полону 3956 українців.