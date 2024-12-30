Ледь стримував емоції: чутливий український вірш від військового після полону

Український військовий Павло Берсан одразу після повернення з російського полону прочитав вірш "Любіть Україну".

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Звільнений з полону захисник прочитав вірш "Любіть Україну" / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, скріншот із відео

Україна повернула з російського полону 189 людей. Серед них - майор Павло Берсан. Мережу розірвало відео з тим, як Берсан одразу після повернення з полону прочитав вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну".

Павло - юрист-консультант 36-ї окремої бригади морської піхоти. Він потрапив у полон у квітні 2022 року. Лише сьогодні, 30 грудня, він зміг вільно вдихнути українське повітря.

Читаючи вірш, Павло Берсан ледь зміг стримати свої сльози, адже цей момент закарбується у його пам'яті на все життя.

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"Роки ворожого полону з квітня 2022 не здолали його духу. Це голос незламності. Голос тих, хто бореться за свободу та нагадує про її ціну", - написали Військово-Морській сили ЗСУ.

Дивіться відео про повернення українських військових з російського полону:

Звільнений з полону захисник прочитав вірш "Любіть Україну" / фото: скріншот

Обмін полоненими 30 грудня - головні новини

30 грудня 2024 року між Україною та РФ відбувся один із найбільших обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 189 осіб, двоє з яких - цивільні.

Серед звільнених захисників є бійці Нацгвардії, Державної прикордонної служби, ЗСУ, ТрО та Військово-Морських сил ЗСУ. Повернути додому вдалося захисників "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, з різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

Під час 11-го обміну вдалося повернути:

87 - військовослужбовці ЗСУ (з яких 17 - бійці ТрО),

43 - нацгвардійці,

33 - прикордонники,

24 - бійці ВМС.

Звільнити вдалося 173 рядових і сержантів, а також 14 офіцерів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути з російського полону 3956 українців.

Згодом стало відомо про те, що українські військові вперше побачили і почули рідних після полону. Майже ніхто не зміг стримати своїх емоцій. У Мережі розлетілися дуже чутливі кадри.

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