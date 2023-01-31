"У найближчі два-три тижні": Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалації

Секретар РНБО зауважив, що у новому масштабному наступі братиме участь приблизно половина з понад 320 тисяч мобілізованих російських солдатів.

Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалації / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країна-агресорка Росія готується до серйозної ескалації війни проти України. Він підкреслив, що загострення може статися вже у найближчі тижні.

"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування", - заявив Данілов в інтерв'ю Sky News.

Секретар РНБО також не виключив, що російські загарбники можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року. Можливо, навіть у річницю повномасштабного вторгнення.

"Ми розуміємо, що все на столі... Я можу сказати, що ми не відкидаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", - зазначив Данілов.

За його словами, Збройні сили України зараз готуються до всіх можливих сценаріїв і цього разу мають значно більшу підтримку з боку міжнародних партнерів, аніж 12 місяців тому.

Данілов також зауважив, що у новому масштабному наступі братиме участь приблизно половина з понад 320 тисяч мобілізованих російських солдатів.

"Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", - додав Данілов.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що в період від кінця січня або в березні 2023 року РФ може піти в новий масштабний наступ на Україну. На думку Залужного, ворог здатен спробувати захопити Київ, атакувати на Донбасі або на південному напрямку. Українським військам потрібно більше зброї для реалізації своїх завдань.

Як зазначив начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник, окупаційні війська Росії знову підуть на Харків. Вони планують використовувати сили погано підготовлених мобілізованих військових. Завдання окупантів – відрізати місто від Києва, щоб ЗСУ не змогли рушити на захід на допомогу столиці. Українські війська відбиватимуть атаку.

Водночас російський терорист Ігор Гіркін висміяв плани Росії щодо захоплення Харкова, Одеси та Миколаєва. За його словами, в окупантів немає сил для реалізації таких завдань. "До Лондона і Рейк'явіка на цей раз справа не дійшла. Але "Ми візьмемо" - прозвучало потужно. Цікаво – хто це "ми"? Хто братиме Київ разом з паном Константиновим?" - підкреслив терорист Гіркін.

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