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Палац українського олігарха під Києвом "віджали" під штаб військових медиків

13 квітня 2022, 23:46

Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова розмістився в маєтку Віктора та Олени Пінчук.

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/ Facebook/mixailotkach

У шикарному маєтку українського мільярдера Віктора Пінчука під Києвом живуть і працюють військові медики і добровольці.

Як розповів журналіст Михайло Ткач, на другому тижні війни добровольці зайшли в маєток Віктора Медведчука на Вишгородському напрямку під Києвом з наміром розмістити там військовий госпіталь. Однак приміщення виявилося непристосованим під медичні цілі.

Зрештою Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Миколи Пирогова розмістився в маєтку Віктора та Олени Пінчук.

Відзначається, що господар будинку, який знаходиться в Лондоні, особисто зв'язався з медиками і дав добро на створення штабу на його території. Так, мобільний госпіталь отримав штаб за згодою сторін.

"Тут з'явилися медикаменти, розкладені на більярдному столі, біля басейну – ящики з медичним обладнанням, а у дворі – швидкі, які виїжджали для надання допомоги постраждалим від окупації міст і селищ у Київській області і продовжують виїжджати на схід. Правда, як тільки побиті російські війська були змушені відступити від Києва, одна зі сторін стала сумніватися в договорі. І це не військові медики", — йдеться в повідомленні.

  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach
  • У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків
    У палаці Пінчука розмістився штаб військових медиків Facebook/mixailotkach

Медики додали, що надалі від господаря палацу почали приходити "гінці", які запропонували звільнити приміщення. У свою чергу медики кажуть, що мають намір знаходиться в палаці Пінчука до перемоги.

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Віктор Пінчук новини України
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