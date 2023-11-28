'Процеси загострюються': чи можливий палацовий переворот в Росії - Тука

В Росії існує внутрішній кофлікт між двома вертикалями та горизонталями еліт, які конкурують між собою.

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Наскільки можливий державний переворот в Росії / Колаж: Главред, фото: Главред, скрін з відео

Наразі палацовий переворот у Росії малоймовірний. Поки що об'єктивних передумов для перевороту не спостерігається. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука під час відеочату на Главреді.

"На сьогоднішній день об’єктивних передумов для палацового перевороту в Росії немає. Команда Путіна доволі потужна. Хоча є дані про те, що всередині існує щонайменше дві вертикалі, які між собою конкурують, і дві горизонталі, які також між собою конкурують", - сказав Георгій Тука.

За його словами, на сьогоднішній день команда Путіна доволі потужна. Хоча є дані про те, що всередині існує щонайменше дві вертикалі, які між собою конкурують, і дві горизонталі, які також конкурують. Горизонталі - це силовики та фінансово-економічне крило. Вертикалі - це ФСБ і Головне управління генерального штабу РФ. Попри те, що в системі можливі конфлікти між цими фракціями, Тука стверджує, що ці суперечності не призводять до радикальних змін.

"У цих конфігураціях відбуваються певні процеси, так було завжди. Періодично ці процеси загострюються. Але як свідчить досвід, до якихось радикальних змін подібні загострення не призводять", - додав він.

Експерт також відзначив, що фінансово-економічне крило Кремля вже не влаштовують дії Путіна, які призвели до економічних проблем у Росії.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Переворот в Росії

Нагадаємо, представник військової розвідки висловився щодо інформації, яка надходила з анонімних російських Telegram-каналів, про можливий державний переворот в Росії. Ця інформація не була перевірена та виглядає спрямованою, перш за все, на внутрішнє російське споживання та має певні визначені цілі.

Також економічний аналітик Тарас Загородній висловив думку, що в Росії на сьогоднішній день ймовірніше, що відбудеться громадянська війна або палацовий переворот. Він підкреслив, що Росія стоїть перед несподіваною зміною влади, і враховуючи наявність значної кількості озброєних людей та зброї в країні, це може мати серйозні наслідки.

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