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"Це держава в державі": Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФ

Альона Вороніна
13 липня 2023, 01:35
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ФСБ фактично підштовхнула Путіна розв’язати повномасштабну війну проти України, даючи йому хибні дані, але вийшла сухою з води.
'Це держава в державі': Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФ
Золотарьов сказав, хто може влаштувати переворот в РФ/ скрін

Переворот в країні-агресорці Росії може влаштувати Федеральна служба безпеки. Це єдина структура в РФ, яка може це організувати.

Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді. Він наголосив, що саме ФСБ могло підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України.

"Це структура, яка вийшла сухою з води в ситуації, коли вона фактично підштовхувала до початку війни Путіна, даючи йому хибні вхідні дані та аналітику, яка не відповідала дійсності. ФСБ – це держава в державі і єдина структура в Росії, яка може це (переворот – ред.) організувати", – зазначив Золотарьов.

Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Чи можливий ще один заколот в РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що у країні-агресорі Росії може статися новий військовий заколот або навіть революція. Бунт здатні підтримати багато людей. У глави Кремля Володимира Путіна немає військової сили всередині своєї країни, а його населення не захищене.

Представник Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" висловив думку, що режим Володимира Путіна у країні-окупанті Росії впаде вже до кінця 2024 року. Заколот ПВК "Вагнера" і Пригожина, який уникнув покарання через компромат на Путіна, продемонстрував передумови до таких подій.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що 2024-й може стати останнім роком Путіна при владі. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався. Тому великі шанси на те, що 2024 рік може стати останнім роком перебування Путіна при владі, навіть якщо він ще на певний час затримається в Кремлі.

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