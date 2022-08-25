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Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над Маріуполем

25 серпня 2022, 14:51

Українці продовжують боротися проти окупації Росії.

Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над Маріуполем
Над Маріуполем 24 серпня підняли прапор України / Скріншот відео facebook.com/Kuzan.Sergi

У День незалежності України Рух опору підняв над захопленим Маріуполь український прапор. Державний символ також підняли в селищі Мирне Херсонської області та Балаклії на Харківщині, які перебувають під тимчасовою російською окупацією. Українці продовжують вести боротьбу за якнайшвидше звільнення своєї землі.

У середу, 24 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео опублікував директор Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над Маріуполем
Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над Маріуполем
Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над Маріуполем

На кадрах - прапор України над Маріуполем Донецької області, а також у тимчасово окупованих Росією мирному Херсонській області та Балаклії на Харківщині.

Видео дня

Відеозапис поширило і Головне управління розвідки Міноборони України.

"Рух опору передає привітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей та Криму. Незламним людям незламної країни!"- написав Кузан.

Українці продовжують боротися з російською окупацією на захоплених територіях.

"Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також, щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі", - підкреслив він у своєму повідомленні.

Ситуація у Маріуполі

Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У Маріуполі Донецької області 25 лютого почалися бої. Сили оборони України 2 березня опинилися в оточенні, загарбники взяли місто в блокаду.

Маріуполь опинився під контролем військ РФ після 20 травня, коли захисники Азовсталі вийшли з металургійного комбінату. Вони потрапили в полон.

Росія збирається влаштувати судилище над захисниками Маріуполя. Президент Володимир Зеленський вже попередив Москву - якщо вона влаштує незаконний публічний "суд" над українськими військовими, про будь-які перемовини з Кремлем не йтиме й мови.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 24 серпня сказав, що окупанти оточили в місті будівлю філармонії, де готують судилище над захисниками України. Інформації про те, коли російські окупанти і колаборанти збираються влаштовувати судилище, на даний момент немає.

Інші новини:

новини Маріуполя Харківська область Херсонська область День Незалежності України війна Росії та України
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