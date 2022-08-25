Рух опору на День Незалежності підняв прапор України над Маріуполем

Над Маріуполем 24 серпня підняли прапор України / Скріншот відео facebook.com/Kuzan.Sergi

У День незалежності України Рух опору підняв над захопленим Маріуполь український прапор. Державний символ також підняли в селищі Мирне Херсонської області та Балаклії на Харківщині, які перебувають під тимчасовою російською окупацією. Українці продовжують вести боротьбу за якнайшвидше звільнення своєї землі.

У середу, 24 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео опублікував директор Українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

На кадрах - прапор України над Маріуполем Донецької області, а також у тимчасово окупованих Росією мирному Херсонській області та Балаклії на Харківщині.

Видео дня

Відеозапис поширило і Головне управління розвідки Міноборони України.

"Рух опору передає привітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської областей та Криму. Незламним людям незламної країни!"- написав Кузан.

Українці продовжують боротися з російською окупацією на захоплених територіях.

"Рух опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також, щоб кожен українець там відчував, що Україна – тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі", - підкреслив він у своєму повідомленні.

Ситуація у Маріуполі

Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У Маріуполі Донецької області 25 лютого почалися бої. Сили оборони України 2 березня опинилися в оточенні, загарбники взяли місто в блокаду.

Маріуполь опинився під контролем військ РФ після 20 травня, коли захисники Азовсталі вийшли з металургійного комбінату. Вони потрапили в полон.

Росія збирається влаштувати судилище над захисниками Маріуполя. Президент Володимир Зеленський вже попередив Москву - якщо вона влаштує незаконний публічний "суд" над українськими військовими, про будь-які перемовини з Кремлем не йтиме й мови.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 24 серпня сказав, що окупанти оточили в місті будівлю філармонії, де готують судилище над захисниками України. Інформації про те, коли російські окупанти і колаборанти збираються влаштовувати судилище, на даний момент немає.

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