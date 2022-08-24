Оточили будівлю: радник мера розповів, як окупанти готують судилище над захисниками Маріуполя

Радник мера розповів , як окупанти готують судилище над захисниками Маріуполя / колаж фото Маріупольської міськради та https://ua.depositphotos.com/

У тимчасово захопленому російськими агресорами місті Маріуполь кварталі, в якому розташована будівля філармонії, де окупанти готують судилище над бійцями полку Нацгвардії "Азов", другий день поспіль стоїть оточення з солдатів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав про це в середу, 24 серпня.

"Вчора працівникам-робітникам у філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під'їхали три автобуси в супроводі п'яти Камазів з військовими. Хто і навіщо - поки невідомо", - сказав Андрющенко.

Як каже чиновник, в останні дні в Мережі пабліки, які підконтрольні окупантам, повідомляли про "мінування" будівлі філармонії. Якоб там знайшли щонайменше одну бомбу.

"Ця інформація, з посиланням на моє джерело у філармонії, схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участю наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії і поруч просто неможливо. Тому звертаємо увагу на поширення такої інформації та просимо розголосу ЗМІ з метою запобігання будь-яких провокацій російською стороною. Як показує досвід - вони досі бояться публічності. Дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів як то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні.", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати в Маріуполі прямо на сцені філармонії". Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, статися це може в День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають і інші.

Україна відмовиться від будь-яких переговорів з Росією, якщо окупанти влаштують незаконний публічний "суд" над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Про це у зверненні до народу в ніч на 22 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

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