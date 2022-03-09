Путін не знає, що програв війну - Bellingcat

Володимир Путін / УНІАН

Президент РФ Володимир Путін перебуває в інформаційному вакуумі і не знає реальної картини того, що відбувається.

Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Він зазначає, що в Росії на даний момент готові розповідати більше. Однак оточення Путіна не доводить до нього те, що відбувається повністю.

На думку Грозєва Путін, наприклад, не знає що практично 100% населення України негативно ставиться до російських окупантів. Цю інформацію до нього просто не доносять.

"Факт, що практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів, швидше за все, не доносять до нього, тому що люди по вертикалі бояться йому таке доповідати", – заявив Грозєв.

Реклама

Також наголошується, що російська пропаганда ефективна тільки для внутрішньої аудиторії. На іноземну аудиторію ці казки вже не діють. Якщо в 2014-2015 році інформаційна політика могла вплинути на частину громадської думки, то тепер в Європі не знайдеться нормальної людини, яка може повірити цим фейкам.

Раніше Главред писав, що Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова викрили у брехні з приводу війни в Україні.

Читайте також: