Великобританія ввела кримінальну відповідальність за перетин її неба російськими літаками

Порушників затримуватимуть.
Уряд Британії прирівняв входження будь-якого російського літака в небо країни до кримінального злочину.
Зазначається, що тепер порушників затримуватимуть. Про це повідомив міністр транспорту Грант Шеппс на своїй сторінці в Twitter. Він також засудив Росію за напад на Україну.
Шеппс заявив, що друзі Путіна не будуть відчувати себе спокійно, поки в Україні триває загибель мирних жителів.
"Ми придушимо здатність друзів Путіна продовжувати жити нормальним життям, поки гинуть тисячі невинних людей", - підкреслив чиновник.
Нагадаємо, що російським судам і судам, зафрахтованими фізичними та юридичними особами з Росії забороняється заходити в порти Великобританії.
Раніше головред повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн прісоединитися до плану реагування на вторгнення Росії в Україну. Він складається з шести пунктів і передбачає гуманітарну підтримку України і максимально можливі економічні санкції щодо Москви.
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