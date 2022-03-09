Великобританія ввела кримінальну відповідальність за перетин її неба російськими літаками

Великобританія / Фото: Reuters

Уряд Британії прирівняв входження будь-якого російського літака в небо країни до кримінального злочину.

Зазначається, що тепер порушників затримуватимуть. Про це повідомив міністр транспорту Грант Шеппс на своїй сторінці в Twitter. Він також засудив Росію за напад на Україну.

Шеппс заявив, що друзі Путіна не будуть відчувати себе спокійно, поки в Україні триває загибель мирних жителів.

"Ми придушимо здатність друзів Путіна продовжувати жити нормальним життям, поки гинуть тисячі невинних людей", - підкреслив чиновник.

Нагадаємо, що російським судам і судам, зафрахтованими фізичними та юридичними особами з Росії забороняється заходити в порти Великобританії.

Реклама

Раніше головред повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав лідерів країн прісоединитися до плану реагування на вторгнення Росії в Україну. Він складається з шести пунктів і передбачає гуманітарну підтримку України і максимально можливі економічні санкції щодо Москви.

Читайте також: