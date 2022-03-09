"Ми намагалися відступати!": російських солдатів женуть в Україну під дулами автоматів

Російських солдатів женуть в Україну під дулами автоматів / скріншот з відео

В Миколаївській області були взяті в полон окупанти з Будьонівська, Ставрапольського краю РФ.

Затримані стверджують, що в Україну їх загнали під дулом автоматів. За їхніми словами, солдатам погрожували розстріляти у разі відступу.

Також окупанти кажуть, що намагалися розвернутися назад, але у них нічого не вийшло

"За наказом ми повинні були поїхати на навчання в Джанкой. У підсумку нас завезли в Україну. Нам сказали, що відступати не можна або нас свої застрелять", – розповів один з полонених.

Другий додав, що вони нібито намагалися відступати, але "нічого не вийшло".

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Раніше ми повідомляли, що росіяни, які потрапили в полон працюватимуть на відновлення української економіки. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час телемарафону.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. При цьому окупанти намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв.

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