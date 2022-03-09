"Путіна змусять сідати за стіл переговорів": у МВС передбачили переломний момент у війні

Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін буде змушений сісти за стіл переговорів.

Радник глави МВС Вадим Денисенко пояснив, що це може статися в найближчі 10 днів.

"РФ не може не розуміти, як далеко зі своєю авантюрою зайшов Путін. І їм, перш ніж їх примусять до результативних переговорів, потрібна хоч якась перемога (головний удар - це Маріуполь і спроба щось зробити в Києві). Тож наше завдання вистояти наступні 7-10 днів. Далі, з великою часткою ймовірності, Путіна змусять сідати за стіл переговорів. І які б не були результати цих переговорів, Росію почнуть викидати з нафтогазового ринку глобального світу", - написав Денисенко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

читайте такожВорог знизив темп і зазнає великих втрат: названі головні напрямки удару РФТакож ми повідомляли, що польський президент Анджей Дуда висловив упевненість, що російський нелюдський спосіб ведення військових дій проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір українців.

Реклама

Читайте також: