Світан: Курська - не остання область РФ, куди можуть увійти ЗСУ

На думку експерта, у 2025 році українська сторона намагатиметься добивати росіян до того, щоб вони збільшили контингент на Курському напрямку.

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Світан назвав головне завдання Курської операції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, скріншот

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Основне завдання Курської операції ЗСУ

У які російські області можуть увійти ЗСУ

Україні важливий вихід на рубежі Брянської та Бєлгородської областей. Таким чином, Курська - не остання область, куди можуть увійти ЗСУ. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що основне завдання Курської операції ЗСУ полягало в тому, щоб скувати боями частини російських військ і спробувати не допустити оперативні резерви РФ на східний фронт, а, якщо інтенсивність боїв можна буде збільшити, то зірвати резерви росіян зі східного фронту на Курський напрямок, щоб зменшити тиск на ЗСУ на сході.

"Перша частина операції однозначно вдалася, і приблизно 70-тисячне угруповання військ РФ було скуте боями, 20 тисяч відмінусовані "двохсотими" і важкими "трьохсотими". І зараз там є близько 50 тисяч. Друга частина не вдалася. Росіяни все-таки не вивели резерви зі східного фронту, принаймні великі, і не перекинули їх на Курський напрямок. Причина, в принципі, зрозуміла: вони практично всі вступили в бойове зіткнення, і, з точки зору військової логіки, виводити з БС частини - це майже наполовину зменшувати бойову міць. Цього ніхто робити не буде. І зараз вони цього і не зроблять", - сказав Світан.

На його думку, у 2025 році українська сторона намагатиметься добивати росіян до того, щоб вони зупинили рух на сході та збільшили контингент на Курському напрямку.

"На Курщині перед нами не стоїть завдання захоплення територій, наше завдання там - вступити з росіянами в бойове зіткнення, причому чим потужнішим, тим краще. Тому наші резервні частини будуть додаватися в Курську операцію для контролю над бойовими діями", - сказав він.

За його словами, якщо дивитися стратегічно, то такого роду операції Україна вже давно повинна була почати і в Брянській, і в Бєлгородській областях.

"Якби операцію в Бєлгородській області ми розпочали у 2023 році або на початку 2024-го, то в росіян не було б позитивної динаміки в русі в бік Харкова, оскільки ми пов'язали б їх боями на бєлгородській землі. Найімовірніше, недостатня кількість боєприпасів і особового складу в нас призвела до неможливості розгортання такої операції. Щойно у нас буде така можливість, 100% будуть проведені такі ж операції на Бєлгородщині та Брянщині. Чому потрібні такі операції в Брянській області? Тому що це напрямок на Москву, край неляканих ідіотів. Там немає практично нічого, жодних рубежів оборони. Плюс там проходить нафтопровід "Дружба". Ось нещодавно було завдано ударів нашими безпілотниками по проміжній насосно-перекачувальній станції "Десна" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області. Через цей нафтопровід прокачується 300 тисяч барелів нафти на добу, це приблизно на 18 млн доларів. Тобто за рік від цієї гілки Росія отримує понад 6 млрд доларів. Тому для нас дуже важливо її контролювати. Тим паче, це одночасно буде контроль і над Білоруссю, яка залежить від цієї гілки, і за деякими позиціями - над Орбаном і Фіцо, які теж сидять на цій трубі", - каже експерт.

На його думку, і з військової, і з геополітичної, і з економічної точок зору, Україні важливий вихід на ці рубежі.

"І я думаю, у 2025 році будуть проведені такі ж самі операції, як у Курській області, ще у двох областях Російської Федерації, хіба що іншого рівня", - резюмував Світан.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Часовому Яру в Донецькій області ситуація з інтенсивністю боїв залишається стабільною. За словами майора і спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець - Донбас.

Роман Світан прогнозує, що 2025 рік не стане визначальним для України у військових діях і геополітиці. Цей період буде присвячений накопиченню ресурсів, відновленню втрат, а також проведенню операцій зі сковування російської армії, хоча гаряча фаза війни триватиме.

Напередодні Нового року українські військові відбили один із найжорсткіших штурмів росіян. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував підрозділам ЗСУ, які завдають ефективних ударів по окупантах і знищують ворога.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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