'Думайте швидше': у Зеленського заявили, що 'нерішучість деяких країн вбиває українців'

Подоляк закликав західних партнерів не зволікати з наданням військової допомоги, адже Україна платить за це високу ціну.

Подоляк заявив, що "нерішучість деяких країн вбиває українців"/ ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кожен день зволікання із наданням військової допомоги Україні західними партнерами має наслідком втрату життя багатьма українцями.

Нерішучість деяких країн вбиває українців, наголосив Подоляк у Twitter.

Він зазначає, що ці країни все одно потім нададуть цю допомогу, коли зрозуміють, що є лише один спосіб зупинити війну – завдати поразки країні-агресорці Росії.

"Післямова до глобальної нерішучості… Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Рф. Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше", – написав Подоляк.

Передача танків Leopard 2 Україні

Для реекспорту зброї німецького виробництва потрібен дозвіл Берліна. 18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна приймати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

Під час зустрічі на авіабазі Рамштайн в Німеччині 20 січня представників різних країн, які говорили про оборону України, так і не було прийнято спільне рішення про надання Україні німецьких танків Leopard.

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