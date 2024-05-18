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"Будуть дуже болючі удари": полковник анонсував потужні "прильоти" в РФ

Ангеліна Підвисоцька
18 травня 2024, 02:35
66
Українські військові використовуватимуть власні дрони, атакуючи російські об'єкти, каже Жданов.
'Будуть дуже болючі удари': полковник анонсував потужні 'прильоти' в РФ
У РФ гримітимуть нові вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, t.me/andriyshTime

Українські сили своїми дронами наноситимуть регулярні масовані атаки на РФ, тому окупантам варто до цього звикнути. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, повідомляє Главред.

"Росії потрібно готуватися до регулярних масових атак українських безпілотників. Виробництво дронів Україною налагоджено, і тепер завдання його масштабувати", - каже Жданов.

Він акцентував, що йдеться саме про удари українськими дронами, оскільки Захід заборонив бити його зброєю по території РФ. Водночас українські військові завдають "дуже болючих ударів" по ворожих НПЗ.

відео дня

"Можна зробити висновок, що масована атака 17 травня була здійснена винятково дронами українського виробництва... Атака українських безпілотників на військові та промислові об'єкти ворога в Севастополі, а також російських Новоросійську й Туапсе 17 травня була безпрецедентною: дотепер Україна не здійснювала настільки масових запусків дронів по противнику одночасно. За деякими даними, близько 40 безпілотників вдарили по одному з об'єктів, а загалом за одну атаку їх було застосовано понад сотню", - каже Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Вибухи на території РФ - останні новини

Раніше повідомлялося, що в ніч на 9 травня дрони атакували нафтобазу під Анапою в РФ - спалахнула потужна пожежа. Уночі 9 травня було атаковано нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ. Пошкоджено кілька резервуарів. Крім того, в російському Бєлгороді прогриміли вибухи і спалахнули пожежі.

У ніч на 12 травня дрони атакували Волгоградський НПЗ у Росії. Безпілотники впали на територію нафтопереробного заводу, після чого там спалахнула пожежа.

14 травня стало відомо, що у РФ дрони підірвали залізничний потяг із паливом. Інцидент стався в районі станції Котлубань близько першої години ночі за місцевим часом.

Удари по Росії

Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов атака дронів
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