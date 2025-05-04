ЗСУ уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії РФ у районі Бахмута

Втрати ворога все ще уточнюються, однак ЗСУ завдали йому серйозної шкоди.

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Українські військові підірвали військові можливості окупантів на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео (ілюстративні)

Повітряні Сили Збройних Сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Як повідомили у Генштабі ЗС України, внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку.

Наразі дані щодо втрат ворога все ще уточнюються, однак зрозуміло, що вони, найімовірніше, немалі.

відео дня

"Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат", - додали у відомстві.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку окупанти хоч і мають просування, за словами старшого зв'язківця української бригади, при цьому вони втрачають в середньому 150 військовослужбовців за день через намір просунутись до Дніпропетровської області до 9 травня.

Раніше повідомлялося, що під час штурмів окупанти намагаються просунутися вперед, щоб або обійти і оточити, або безпосередньо зайти в місто Покровськ. При цьому для атак ворог застосовує як і важку бронетехніку, так і невеликі групи піхоти на автомобілях.

Напередодні, за даними аналітиків DeepState, російські військові окупували село Надіївка. Раніше противник активно тиснув біля цього населеного пункту, що є крайнім селом перед так званою "сірою зоною".

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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