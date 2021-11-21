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Бійка під Офісом Зеленського: у центрі Києва почалися сутички активістів з поліцією

21 листопада 2021, 19:11
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Учасники акції на Банковій спробували прорватися до Офісу президента.

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У ВП відбулися зіткнення / rbc.ua

У центрі Києва, в районі Офісу президента, в ході акції з нагоди пам'ятних заходів у зв'язку з Днем Гідності та свободи, сталися сутички учасників заходу з правоохоронцями.

Акція розпочалася на Майдані Незалежності, де зібралося понад 2 тисячі людей. Були переважно люди без плакатів і прапорів.

Зазначимо, що до початку заходів невідомі повісили на ТРЦ Глобус великий банер із зображенням президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака. Зображення супроводжувалися написами: "Їх брехня принижує" і "Захистимо нашу гідність". Також невідомі підпалили фаєри.

Після цього учасники акції по на Алеї Героїв Небесної Сотні висунулися пам'ятною ходою до каплиці. Біля каплиці відбудеться покладання квітів, запалення лампадок та панахида за загиблими Героями Небесної Сотні та воїнами-захисниками України.

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/ rbc.ua

Після того, як вони дійшли до вулиці Банкової, на якій розташовується Офіс президента України, у них попросили особисті речі для огляду. Учасники акції відмовилися виконати вимогу правоохоронців, після чого почалися сутички.

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/ rbc.ua

Зрештою правоохоронці почали пропускати учасників протесту на площу перед ОП, проводячи огляд кожного.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, в ході якого привітав людей З Днем Гідності та Свободи-датою початку Євромайдану.

Глава держави розповів, що цей день є характеристикою всіх українців.

"Відповідь на питання: Хто такі українці і що для них головне? Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує що для нас гідність і свобода це-свято. Це наш повітря. Ні. Це не звучить занадто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря - тоді буває занадто голосно. Коли влада не чує свій народ - тоді буває занадто голосно", - додав він

Також Зеленський звернув увагу на те, що українці заплатили за свою свободу досить велику ціну.

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