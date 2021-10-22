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У будинок заступника глави Офісу президента кинули коктейль Молотова: це було "замовлення"

22 жовтня 2021, 11:45

Зловмиснику обіцяли заплатити 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок чиновника з'явиться в ЗМІ.

Ігор Жовква
Ігор Жовква / прес-служба ВП

Заступнику голови Офісу Президента Ігорю Жовкві на подвір'я кинули "коктейль Молотова". Зловмисника затримали, він стверджує, що "замовлення" на підпал будинку невідомої йому особи знайшов в інтернеті.

Інцидент стався близько четвертої ранку 22 жовтня. Будинок заступника Андрія Єрмака розташований в Дарницькому районі Києва. Внаслідок події ніхто не постраждав, повідомляє сайт Нацполіції в Київській області.

Зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання родом із селища Косарі, Кам'янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому людини. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через Telegram. За роботу обіцяли заплатити $4 тисячі після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника невідомі.

Подію кваліфікують як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому.

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При собі у чоловіка був паспорт / сайт Нацполіції
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"Замовлення" на підпал чоловік нібито знайшов на сайті пошуку роботи / сайт Нацполіції

Що відомо про Ігоря Жовкву

  • Він політолог-міжнародник, дипломат. Має ранг Надзвичайного та повноважного посла. Заслужений працівник освіти, кандидат наук.
  • З березня 2006 року працює на керівних посадах у Секретаріаті Президента України.
  • З січня 2008 року призначений керівником Служби віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції.
  • З 2014 року працював в Адміністрації Президента, де очолював Головний департамент зовнішньої політики та європейської інтеграції.
  • З 1 червня 2021 рокує заступником керівника Офісу Президента, який фокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Замах на першого помічника президента Сергія Шефіра

Вранці 22 вересня стався замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. У Київській області, в селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували в "Феофанію" з трьома вогнепальними пораненнями.

Інцидент пов'язують зі спробою протидіяти політиці президента щодо деолігархізації та детінізації економіки, проти якої об'єдналися напівкримінальні та економічні суб'єкти.

Президент України Володимир Зеленський вважає замах на свого першого помічника Сергія Шефіра проявом слабкості. Він обіцяє "сильну відповідь" на такі дії.

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коктейль Молотова Офіс президента Андрій Єрмак Ігор Жовква
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