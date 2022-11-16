ППО Ізраїлю для України: Зеленський розповів, про що говорив з Нетаньяху

Україні потрібна від Ізраїлю оборонна зброя - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters, АрміяІнформ

Майбутній прем'єр-міністр Ізраїль Біньямін Нетаньяху отримав побажання України щодо озброєнь і повинен дати Києву відповідь. Українська держава зацікавлена в отриманні оборонної зброї. Перш за все - в системах протиповітряної оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції, яку транслював телемарафон UA Разом, він розповів про те, що провів розмову з Нетаньяху і передав йому побажання України щодо озброєнь. Ізраїльський політик, у свою чергу, пообіцяв дати відповідь.

"У нас повернувся контакт з Нетаньяху. У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет №1. Він запевнив мене, що розбереться якомога швидше з цим питанням, подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю", - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що Україна зацікавлена в отриманні від Ізраїлю оборонної зброї.

"І навіть те, що у них особливі відносини з РФ, нас не цікавить. Від Ізраїлю нам не потрібна зброя, якою ми можемо атакувати ворогів. Нас цікавлять системи захисту", - підкреслив Володимир Зеленський.

Позиція Ізраїлю щодо постачання зброї Україні

Ізраїльський міністр оборони Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим буде і надалі допомагати Україні в гуманітарній та медичній сферах.

Однак Ізраїль не готовий надавати Києву військову підтримку.

Пізніше Ганц уточнив, що Ізраїль може допомогти Україні в розробці систем раннього попередження про ракетні удари. Водночас він підтвердив відсутність планів щодо надання Києву зброї.

26 жовтня під час брифінгу президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Ізраїль посилили співпрацю у сфері оборони. Держави обмінюються даними розвідки. За словами гаранта, спостерігаються позитивні зміни у відносинах з Єрусалимом.

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