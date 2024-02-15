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ЗСУ б'ють рекорди зі знищення росіян: РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів - 3 ОШБр

Руслана Заклінська
15 лютого 2024, 20:52
Українські захисники утримують позиції в місті, незважаючи на складність, повідомив Олександр Бородін.
ЗСУ б'ють рекорди зі знищення росіян: РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів - 3 ОШБр
Співвідношення сил і засобів в Авдіївці – один до семи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 3 окрема штурмова бригада

На Авдіївському напрямку ситуація надзвичайно складна. Російські окупанти наступають із значною перевагою у кількості, співвідношення сил - один до семи. Про це повідомив речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

"Ситуація дуже важка. Росіяни зараз наступають. Наступають у кількості, що значно переважає. Можна констатувати, що це один до семи. Іде постійний наступ на різних ділянках. Це дві (російські - ред.) армії, які наступають там. Близько семи бригад. Наразі виконуємо наказ утримувати (позиції - ред.). Дуже складно. Якщо ми працюємо у співвідношенні сил і засобів – один до семи, можете собі уявити", - розповів Бородін.

За його словами, ЗСУ встановили рекорд за цей рік зі знищення особового складу окупантів на добу. Проте ситуація є важкою, адже у наступ проти українських воїнів йде регулярна армія РФ та спецпризначенці з Головного розвідувального управління РФ.

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"Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів. Тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів - це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може", - додав речник третьої ОШБр.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, третя окрема штурмова бригада була терміново надіслана для підсилення українських військ в районі Авдіївки, де тривають важкі бої з окупантами. На момент прибуття бригади, ситуація в місті була критичною, повідомили в 3 ОШБр. Росіяни втратили чимало військ і техніки в результаті атак, проте ворожа активність залишається високою.

Також Богдан "Тавр" Кротевич, перший заступник командира полку спеціального призначення Азов, висловив своє ставлення до ситуації на Авдіївському напрямку. Він підкреслив нерозумність прямих ударів проти армії Росії та закликав до маневрів та стратегічного мислення. Кротевич наголосив, що перемога залежить від правильного використання засобів, а не від їхньої кількості.

Як повідомляв Главред, українські війська частково відходять на більш вигідні позиції в Авдіївці, заявив речник Сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Він зазначив, що ситуацію на лінії фронту є динамічною та зауважив, що кожен підрозділ має свої завдання і знає свій маневр.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ війна Росії та України бої за Авдіївку
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