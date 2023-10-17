До останнього подиху захищав країну: у боях під Андріївкою загинув 26-річний воїн

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Віталій добровольцем вступив до лав ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/do-poslednego-vzdoha-zashchishchal-stranu-v-boyah-pod-andreevkoy-pogib-26-letniy-voin-10509055.html Посилання скопійоване

У боях під Андріївкою загинув 26-річний воїн Віталій Волненко / Колаж: Главред, фото: Facebook Олександр Гололобов

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 26-річний воїн Віталій Волненко. Свій останній бій герой прийняв 10 жовтня під Андріївкою, що на Донеччині. Про загибель Віталія на Facebook-сторінці повідомив Олександр Гололобов – керівник Малоданилівської громади Харківської області, звідки загиблий захисник родом.

"Малоданилівську громаду вкотре сколихнула сумна звістка з фронту. Знову наша громада у скорботі! Під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Андріївка Бахмутського району Донецької області героїчно загинув наш земляк – Волненко Віталій Віталійович", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Віталій Волненко народився у 1997 році у селі Черкаська Лозова. З перших днів повномасштабного російського вторгнення він добровольцем вступив до лав ЗСУ. Віталій брав участь у звільненні Харківської та Луганської областей.

відео дня

"Він був високоморальним та професійним прикладом для своїх побратимів, вирізнявся особливою рішучістю та силою волі. Його душа ввійшла у вічність 10 жовтня. Щиро співчуваємо родині та близьким Віталія Волненка! Вічна та світла пам’ять захисникові, адже герої не вмирають, допоки пам'ять про них живе в наших серцях!", - наголосив керівник Малоданилівської громади.

Нагадаємо, раніше у тяжких боях загинув воїн Анатолій Хоревко. Він був старшим оператором взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. Свій останній бій він прийняв 20 вересня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу села Вербове Запорізької області.

Також повідомлялося, що у Запорізькій області загинув бойовий медик Іван Удодік. Захисник вступив до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Мужньому захиснику України, який родом із Рівненщини, було лише 23 роки.

Більше новин про загиблих захисників:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.