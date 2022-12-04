ЗСУ вправно відпрацювали по ворожому Ка-52 / Вікіпедія, УНІАН

У неділю, 4 грудня, українські військові вправно збили російський гелікоптер К-52. Його вартість оцінюється в 16 мільйонів доларів США. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що це трапилося близько 14:00. Ворожий гелікоптер збив один із підрозділів повітряного командування "Схід".

"Сьогодні, близько 14.00, підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" було збито ворожий гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба Повітряних сил ЗСУ опублікувала відео вдалого пострілу.На знятих кадрах видно, як бойовий вертоліт після влучного пострілу спалахує та вибухає.

ЗСУ вправно відпрацювали по ворожому Ка-52 / Скріншот

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Ка-52 (також відомий як "Алігатор") – це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів.

"Алігатор" здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула". Вартість однієї одиниці Ка-52 складає 16 млн доларів США.

Нагадаємо, що у жовтні українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн.

Раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52. "Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", - йдеться в тексті.

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