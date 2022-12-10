Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" росТБ

Ілля Гаманін раніше розбив малий Державний герб України на фасаді будівлі. Це сталося в селі Петропавлівка Куп'янського району.

Ілля Гаманін знищував герб України на Харківщині / Скріншот, Telegram

Бійці Збройних сил України ліквідували 19-річного окупант Іллю Гаманіна, який пішов добровольцем до лав "ЛНР" і воював проти української армії.

Російський бойовик був знищений в районі Бахмута, пише видання Newsroom.

Як уточнюють Російські Telegram-канали, Гаманін був знищений 24 листопада під Бахмутом.

Чим "прославився" коллаборант Гаманін

У липні стало відомо про те, що на тимчасово окупованій території Харківщини 18-річний хлопець розбив малий Державний Герб України на фасаді будівлі. Це сталося в селі Петропавлівка Куп'янського району біля Будинку культури в кінці червня.

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, разом зі зловмисником акт наруги над державним символом здійснювали й інші особи.

"Підозрюваний і ще одна людина піднялися на автокрані до фасаду будівлі і почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини герба на землю, "вихваляючись" своїми діями на камеру", – сказано в повідомленні.

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Відомо, що "активіст" очолював проросійську молодіжну організацію. Йому заочно повідомили про підозру за ч.1 ст. 338 КК України (наруга над державними символами).

Додамо, що зловмисником, який на камеру знищував герб України під Куп'янськом, був саме Гаманін.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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