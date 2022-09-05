Байден 23 лютого попрощався з усією Україною: 'говорив з Кулебою, як з онкохворою дитиною'

Байден 23 лютого попрощався з усією Україною / Колаж фото Reuters, УНІАН

Президент США Джо Байден напередодні повномасштабного вторгнення РФ попрощався з усією Україною. Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Байдена відбулася в жалобній атмосфері. Про це повідомляє Українська правда.

"Ситуація навколо України була настільки напруженою, що у Білому домі вирішили ще більше підкреслити свою підтримку України, прийняти Кулебу в особистому кабінеті Байдена і навіть зробити про цю зустріч фотозвіт. Єдиним, чого не можна розгледіти на фотографіях Білого дому, була тривожна, щоб не сказати жалобна, атмосфера цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.

У той день Байден почав розпитувати Кулебу про ситуацію в Україні, щось радив та говорив про підтримку.

"Тон його розмови скидався швидше на прощання з онкохворою дитиною, ніж на підбадьорення союзника напередодні вирішальної битви. В особі Кулеби того дня Байден прощався з усією Україною", - додали у виданні.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

В рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США виділяють новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів. Як повідомляє Білий дім, американський президент Джо Байден особисто розповів про це українському президенту Володимиру Зеленському.

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