Резніков щодо удару по порту Одеси: Росія хоче морити голодом інші країни

Росія морить голодом інші народи - Резніков / Facebook / reznikovoleksii

Російські війська вранці в суботу, 23 липня, завдали потужного ракетного удару по порту Одеси, що свідчить лише про те, що ворог використовує озброєння для того, щоб морити голодом інші країни, повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков в Twitter.

"Тільки вчора було досягнуто згоди щодо розблокування наших портів для експорту українського зерна. Сьогодні російські військові злочинці напали на Одеський порт. 90 років тому Росія організувала штучний голод Голодомор, використовуючи гвинтівки. Тепер вони використовують ракети, аби морити голодом інші країни",- пише Резніков.

Ракетний удар РФ по Одесі

Нагадаємо, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Стало відомо про руйнування і пожежу в результаті ворожого обстрілу.

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву після ракетного удару, який російські окупанти завдали по порту в Одесі.

Під час зустрічі з делегацією Палати Представників Конгресу США в суботу в Києві він розповів американським гостям про ракетні удари по Одеському порту менш ніж за добу після досягнутих в Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

"Це свідчить лише про одне: що б не говорила і обіцяла Росія, вона буде знаходити шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво чи ні, але у неї є кілька векторів, як вона завжди діє", – сказав президент.

Підписання Угоди про зерновий Коридор

Як відомо, 22 липня в Стамбулі підписані угоди про розблокування трьох українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.