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"До останнього захищав Україну": у боях на Луганщині загинув батько двох дітей

Анна Ярославська
27 квітня 2023, 03:10
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На захист України Ігор Козицький став у серпні 2022-го. Цього року воїну могло виповнитися 42 роки.
Ігор Козицький
Ігор Козицький загинув у боях на Луганщині / Фото: facebook.com/KrupetsGromRivneO, УНІАН

У боях з російськими окупантами загинув захисник з Рівненської області Ігор Козицький. Він захищав Україну від ворога з серпня минулого року. Свій останній бій воїн прийняв під Кремінною Луганської області 21 квітня.

У Героя залишилися мама, дружина і двоє дітей. Трагічну звістку повідомили у Крупецькій територіальній громаді Рівненської області.

"Знову сумна звістка прийшла в Крупецьку територіальну громаду. 21 квітня 2023 року, захищаючи Україну від російських окупантів, під час виконання бойового завдання в місті Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області, загинув житель села Гоноратка Козицький Ігор Дмитрович", – йдеться у повідомленні.

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Ігор Козицький народився 27 вересня 1981 року в селі Гоноратка Дубенського району Рівненської області в багатодітній родині робітників. Середню освіту здобував у Довгалівській загальноосвітній школі, продовжив навчання у Мирогощанському аграрному коледжі.

На захист України воїн став у серпні 2022 року. У загиблого героя залишилися мама, дружина і двоє дітей. Поки що дата прощання з воїном невідома. Цього року Ігору Козицькому могло виповнитися 42 роки.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами на бойових позиціях біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області 9 квітня загинув 50-річний Ігор Руденко з Вінницької області. Захищати рідну землю він пішов разом із сином Ренатом. Відбиваючи атаку ворога, він врятував життя синові, накривши його власним тілом.

Також на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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