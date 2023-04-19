Був на самому передньому краї фронту: під Бахмутом загинув учасник одеського Майдану

Олександр Станков ще до початку повномасштабної війни з РФ боровся за суверенну Україну.

https://glavred.net/ukraine/byl-na-samom-perednem-krae-fronta-pod-bahmutom-pogib-uchastnik-odesskogo-maydana-10464412.html Посилання скопійоване

Олександр Станков захищав Одесу від "російської весни" / Фото: УНІАН, facebook.com/oleksandr.vinnytskyi2

У боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку загинув військовослужбовець з Одеської області Олександр Станков (позивний "Перун"). Боєць отримав несумісне з життям поранення. Про загибель захисника України повідомив у Facebook друг загиблого Олександр Вінницький.

В Одесі Олександр ще з 2000-х років боровся з проявами так званого "русского міра". Також Олександр був активним учасників Революції гідності, захищав Одесу від "російської весни".

Олександр Станков / Фото facebook.com/oleksandr.vinnytskyi2

Олександр Станков / Фото facebook.com/oleksandr.vinnytskyi2

Коли країна-агресор почала повномасштабне вторгнення, Станков вступив до лав ЗСУ, потім перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, усвідомлюючи, що ця бригада буде на передньому краї фронту.

відео дня

"Він був добрим, щирим і справедливим хлопцем. Україна втратила одного з кращих своїх синів ... Тиждень тому ти написав: "Ми повернемося зі щитом або на щиті". На жаль, ти повернувся на щиті", - написав друг загиблого.

Як повідомляв Главред, на фронті загинув випускник Київського міжнародного університету (КиМУ) Василь Матійчук. Він пішов на війну добровольцем майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Весь рік захисник провів у боях з ворогом на Запоріжжі.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт.

Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

Інші новини: