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Під час бою з окупантами на Донбасі батько накрив собою пораненого сина-захисника і загинув

Анна Ярославська
26 квітня 2023, 13:05 оновлено 26 квітня, 13:20
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51-річний Ігор Руденко пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни з РФ разом із сином Ренатом.
Ігор Руденко
Ігор Руденко врятував сина, накривши його своїм тілом / Фото facebook.com/ill.mr

У боях з російськими окупантами на бойових позиціях біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області 9 квітня загинув 50-річний Ігор Руденко з Вінницької області. Захищати рідну землю він пішов разом із сином Ренатом. Відбиваючи атаку ворога, він врятував життя синові, накривши його власним тілом.

Ренат потрапив до лікарні в комі з великою крововтратою, права нога була розірвана в шматки, в лівій - поранення коліна і стегна, пишуть Факти.

Ренат Руденко вирішив йти на фронт на третій день повномасштабного вторгнення. Дізнавшись про рішення старшого сина, батько сказав, що не відпустить його самого і піде з ним.

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Спочатку Ренат з батьком обороняли аеропорт в Гавришівці, по якій росіяни на початку березня минулого року вдарили ракетами. Обом тоді вдалося вижити: вони перебували в іншій будівлі. Далі було навчання у Львівській області, а потім - у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти батько і син вирушили в Донецьку область.

"В одній з останніх розмов батько сказав, що вони охороняють одну з важливих трас в напрямку Авдіївки. А вже 8 квітня там був важкий стрілецький бій, де українські бійці зазнали втрат і поранень. Але мої рідні тоді вижили. А вже на наступний день по цій трасі почала йти важка артилерія - російські танки, в хід пішли ракети, першим отримав поранення брат - снаряд влучив йому в праву ногу та розірвався. Осколки влучили в ліву кінцівку... Тато в той момент був в іншій групі. Дізнавшись, що сталося, прибіг до Рената. Брат вже не міг сам йти. Тут знову почався бій. Тато залишився з Ренатом, заявивши побратимам, що нехай би це коштувало йому життя, але він не залишить свою дитину", – розповів молодший син Ігоря Олександр.

Ігорю вдалося відтягнути пораненого сина в укриття. Однак загарбники підняли дрон, за допомогою якого координували атаку танка. Зрозумівши, що по укриттю можуть завдати удару, Ігор накрив Рената своїм тілом.

"Ренат відчув лише удар в плече. Дивиться - тато на ньому лежить поранений. Батько сказав, що не відчуває лівої сторони. Він був ще деякий час у свідомості. У нього було міцне серце, яке до останнього билося в його грудях. Вмираючи, тато встиг сказати Ренату, щоб він вижив і цінував своє життя, тому що воно безцінне", – поділився Олександр Руденко.

Ренат був змушений залишити тіло батька, щоб вижити.

Пораненого Руденка-молодшого медики змогли евакуювати. Ренат був у комі, з великою крововтратою, розірваною правою ногою і пораненнями в районі коліна і стегна на лівій. Воїна відвезли до Покровська, там прооперували. Потім переправили в Дніпро, де лікарі Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова борються за те, щоб зберегти захиснику України ногу.

Ренат Руденко зараз знаходиться в лікарні
Ренат Руденко зараз знаходиться в лікарні / Фото fakty.ua

"Тато загинув в мій день народження, мені тоді якраз виповнився 21 рік. Єдина втіха, що тіло знайшли і змогли евакуювати з того пекла. Ми змогли батька з почестями поховати. Без перебільшення скажу, що він був кращим батьком, адже без роздумів пішов з Ренатом, щоб завжди бути поруч і оберігати його на війні", – додав Олександр.

Як йдеться на Facebook-сторінці Іллінецької міської територіальної громади, народився Ігор Пилипович Руденко в селі Жовтень Одеської області. Пішов служити строкову службу, одружився і виховував трьох дітей. За фахом Ігор Руденко був електриком, працював у місцевих електричних мережах.

"У 2017 році Ігор Пилипович разом з родиною переїхали до нас на Іллінеччину та оселилися в селі Даньківка. Надзвичайно порядна, працьовита, щедра, привітна родина Руденків швидко стала частиною громади. Виховували дітей, займалися господарством. Ігор Пилипович продовжив працювати за фахом на заводі. Чоловік завжди і з радістю приходив односельцям на допомогу. Всі, хто знав Ігоря Пилиповича, кажуть, що добрішої людини, мабуть, немає на світі", – йдеться в повідомленні.

В Іллінецькій міській територіальній громаді зазначили, що Ігор та Ренат Руденки трималися разом, служили в одному підрозділі, були надійною підтримкою та опорою один одному.

"І як справжній батько, безстрашний воїн, патріот, солдат Ігор Руденко до останнього подиху захищав сина і Батьківщину. Чоловіки разом з побратимами боролися за мирне небо для всіх нас, щасливе майбутнє для наших дітей, незалежність і свободу для рідної землі, вірили в перемогу над ворогом... Але 9 квітня 2023 року, перебуваючи на бойових позиціях біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області, мужньо відбиваючи ворожий наступ, Ігор Пилипович, накривши власним тілом від уламків, врятував життя пораненому синові. Останніми словами батька синові були: "Виживи за всяку ціну!". Син вижив, зараз він у важкому стані в госпіталі. Він ніколи не забуде, кому вдруге зобов'язаний своїм життям", – зазначили у громаді.

Попрощалися з Ігорем Руденком 20 квітня. В останній шлях Героя проводжали на колінах. У травні йому повинен був виповнитися 51 рік.

Ігоря Руденка проводили в останню дорогу
Ігоря Руденка проводили в останню путь / Фото facebook.com/ill.mr
Похорон Ігоря Руденка
Похорон Ігоря Руденка / Фото facebook.com/ill.mr
Похорон Ігоря Руденка
Похорон Ігоря Руденка / Фото facebook.com/ill.mr
Дружина та молодший син Ігоря Руденка
Дружина і молодший син Ігоря Руденка / Фото facebook.com/ill.mr

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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