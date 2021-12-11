До 150 гривень за кг: ціна на часник в Україні досягла немислимої позначки

Часник в Україні дорожчає / Reuters

Ціна на часник Україні з початку грудня. Якщо в листопаді вартість овоча в середньому становила 94,51 грн/кг, то зараз — 104,17 грн / кг.

На початку 2021 р. ціна на часник в Україні становила 67,90 грн / кг, пише money.comments.

Ціни в супермаркетах: Auchan-89,90 грн/кг, Novus — 92,99 грн/кг, MegaMarket — 149,90 грн/кг, Varus — 83,90 грн / кг.

Не тільки часник

Також повідомляється, що за останній місяць майже на 20 грн/кг зросла ціна на болгарський перець жовтий. У грудні його вартість становила 89,40 грн/кг, а місяцем раніше — 67,95 грн / кг.

читайте такожРізкий стрибок вартості хліба: українцям назвали нову ціну за буханецьЗмінилися ціни на молоду і білокачанну капусту. У листопаді вартість молодої капусти становила 18,98 грн/кг, а в грудні — 21,67 грн/кг.

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Ціна на білокачанну капусту в грудні становила 9,02 грн/кг, а в листопаді — 7,93 грн / кг.

Раніше ми повідомляли, що Україні різко зросли ціни на сало. Найчастіше його вартість перевищує ціни на м'ясо. Разом з тим УКРАЇНА вже не може забезпечити внутрішній попит на сало, його велика частина завозиться з-за кордону, розповіла академік, віце-президент НААН Ануш Балян.

"На ринках сало продають не дешевше, ніж по 200 грн/кг, а" Генеральське" – по 300-350 грн/кг.ціна на сало в Україні вже вище, ніж на сортове м'ясо", – зазначила вона.