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Ціни на мандарини різко злетіли: українці заплатять більше за новорічний фрукт

11 грудня 2021, 16:54

У великих супермаркетах України мінімальна вартість мандарин зросла.

Мандарин
В Україні дорожчають мандарини / Pixabay

Ціни на мандарини в Україні поповзли вгору. Ще кілька днів тому фрукт коштував набагато дешевше.

Перед новорічними святами, що наближаються, ціни на мандарини зростають, пишуть Українські новини.

Скільки коштують мандарини

Раніше мінімальна ціна становила 27,5 грн / кг. зазначається, що зараз вартість кілограма "перевалила" за 30 гривень.

У великих супермаркетах України мінімальна вартість, порівняно з минулим тижнем, збільшилася на 4,4 гривні до 31,9 грн / кг. Середня ціна становить 32-33 гривні, йдеться в матеріалі.

Уточнюється, що в деяких супермаркетах в наявності акційні пропозиції за ціною істотно нижче-від 25 гривень. Однак ціна може різнитися в залежності від сорту і якості продукції.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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