"Для стандартної зими достатньо": Макогон розповів, чи вистачить Україні газу

У підземних сховищах буде 19 млрд метрів кубічних блакитного палива / Фото pixabay.com

Для стандартної зими в Україні достатньо газу, про це заявив генеральний директор ТОВ Оператор ГТС України Сергій Макогон в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1 + 1.

За його словами, Україна споживає 30 мільярдів кубометрів газу на рік.

"Двадцять ми видобуваємо самостійно, ще десять Україна імпортує. Тих 20 мільярдів, які ми видобуваємо, їх достатньо, з них 8 мільярдів кубів йдуть на споживання населенням, ще 8 – теплокомуненерго. Тому у нас є достатньо власного газу", - зазначив він.

Макогон додав, що якщо говорити про прийдешню зиму, то ситуація складна, але не критична.

За його словами, в підземних сховищах буде 19 млрд кубометрів блакитного палива.

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"Для стандартної зими в Україні достатньо газу", - сказав Макогон.

Як повідомляв Главред, економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує повторення так званих газових воєн між Україною та Росією.

Компанія Нафтогаз підвищила тариф у вересні для третини своїх споживачів. У порівнянні з серпневою ціною вартість кубометра газу зросла для них на 22 копійки. Таким чином, за газ, спожитий у вересні, їм доведеться платити за ціною 12 гривень за кубометр.