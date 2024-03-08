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Ердоган хоче посадити Зеленського за стіл із Путіним: чи піде президент на це

Ангеліна Підвисоцька
8 березня 2024, 21:46
Володимир Зеленський обговорював із президентом Туреччини проведення мирного саміту.
Зеленський, Ердоган, Путін
Ердоган хоче посадити Зеленського за стіл із Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Туреччина хоче посадити президент України Володимира Зеленського за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не проти провести мирний саміт щодо війни в Україні. Про це він заявив на спільній прескоференції з Володимиром Зеленським.

Ердоган нагадує, що Туреччина і раніше робила свій внесок для мирного врегулювання.

"Ми готові прийняти мирний саміт до якого залучать і Росію", - додав президент Туреччини.

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Як відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що Росії немає місця на цьому саміті.

"Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру", - каже Зеленський.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

Мирні переговори Росії та України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичне завершення війни між Росією та Україною можливе лише за українською формулою миру. В інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру він заявив, що Україна не бажає повторення Мінських домовленостей.

Також 2 березня після дипломатичних переговорів у Москві міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Крім цього, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про готовність відновити переговори між Росією та Україною, які раніше відбувалися у Стамбулі. Він наголосив, що підтримує незалежність та територіальну цілісність України, однак вважає необхідним об'єднати зусилля для досягнення миру.

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війна в Україні Туреччина Володимир Зеленський вторгнення Росії Реджеп Тайїп Ердоган мирні переговори з Росією
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