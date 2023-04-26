"Для нього "СВО" закінчилася": чому Пригожин заговорив про необхідність завершити бої - експерт

Євген Пригожин просить Путіна закінчити бойові дії в Україні, тому що у нього вже практично не залишилося "вагнерівців".

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Євген Пригожин заговорив про необхідність закінчити "сво" / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заговорив про необхідність припиняти бойові дії в Україні. Він акцентував на тому, що російські окупанти нібито "досягли своїх цілей" на фронті.

Однак насправді вся річ у тому, що на передовій не залишилося "вагнерівців", адже їх використовували в якості "гарматного м'яса" і ЗСУ їх знищували. Таким чином можна вважати, що "СВО" закінчилася саме для Пригожина. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Саме так. Особисто для нього "СВО" вже завершилася точно. Тому логічно, що він тепер уже і їх диктатора закликає до того, що, мовляв, може взагалі "пора зав'язувати", - сказав Дикий.

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Експерт також зазначив, що Путін не пропонує повністю закінчити війну і вивести російські війська з України.

"Він пропонує закінчити війну по поточній лінії фронту. Нашу сторону така пропозиція явно не цікавить, а що вони між собою думають - це їхня справа", - додав Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії і переворот в Кремлі:

Заяви Пригожина про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони не можуть здати місто Бахмут у Донецькій області, оскільки це розширить фронт і дасть росіянам шанс захопити більше українських територій.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія України продовжує обороняти і утримувати стратегічні рубежі в Бахмуті і на Бахмутському напрямку. Війська б'ють ворога і здійснюють активні штурмові дії. Знищується кадровий і наступальний потенціал російських військ, окупанти несуть великі втрати.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.

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