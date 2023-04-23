"Путін - наш правитель, а ракети посилає Бог": прихожани Почаївської Лаври здивували заявою

Дві жінки заговорили про те, що Бог нібито карає українців за те, що вони виступають проти путінської влади.

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Прихожани УПЦ МП в Почаївській Лаврі заявили, що Путін - правитель / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Країна агресорка Росія використовувала своїх агентів-попів для того, щоб маніпулювати українцями та "замилювати" їм очі. У Почаївській Лаврі, що на Тернопільщині, прихожани Московського патріархату здивували заявами про те, що Путін для них "правитель" і виправдали його за те, що його окупаційна армія обстрілює українські міста та вбиває мирних людей. Відео вже розлетілось в Мережі.

Жінки заявили, що російському диктатору дав владу нібито сам Бог. Однак вони навіть не змогли вимовити ім'я президента України Володимира Зеленського.

"Це наш правитель ... А як же. Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський (Зеленський - Главред). А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі", - сказали жінки.

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Промосковські прихожанки почали вигороджувати Путіна та заявляти, що до ракетних ударів по Україні "причетний сам Бог".

"Це Бог (запускає ракети - Главред). Він, знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить", - кажуть жінки.

Одна з них додала, що Путін напав на Україну "з божої волі".

"Путіну Бог дав право. Від Бога влада поставлена, Михаїл так Архангел сказав", – додала вона.

Прихожани УПЦ МП в Почаївській Лаврі заявили, що Путін - правитель / скріншот з відео

Раніше Главред розповідав про те, що на Житомирщині парафіянка УПЦ МП пошкодила меморіал, який місцеві жителі облаштували, щоб вшанувати пам'ять дітей, які загинули від рук російських окупантів. Жінка забрала великодні яйця, порізала банер і заговорила про "мощу" Росії. Її обурило те, що меморіал облаштовано саме біля храму, де правлять промосковські попи.

У Хмельницькій області спалахнув скандал навколо церкви УПЦ Московського патріархату. У селі Заставці священник збирав підписи, щоб проводити служіння "старослов'янською мовою з українським акцентом" (російською мовою). На листочку було помічено підпис нібито української співачки Міли Нітіч. Однак насправді її підпис підробили, як і багатьох інших людей.

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