Диверсія в Одесі: ворожі ДРГ підірвали авто з військовими - УДА

В українській добровольчій армії зазначили, що причиною вибуху авто в Одеському районі стала діяльність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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Командування УДА повідомило про діяльність ворожих ДРГ на Одещині / Колаж Главред, фото: українська добровольча армія, Головне управління національної поліції в Одеській області

Сьогодні увечері 19 лютого біля одного з військових обʼєктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому знаходились представники УДА Альберт та Наталя Кручиніни. Про це у Facebook повідомляє українська добровольча армія.

В УДА зазначили, що прямо зараз лікарі борються за їх порятунок. На місці події працює поліція.

"Командування УДА розцінює зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки", - йдеться у повідомленні. відео дня

Крім того в українській добровольчій армії закликали можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА.

"Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ. Молимося за вмілі руки лікарів, сподіваємось на професійність правоохоронців, наближаємо відплату для ворогів", - резюмували в УДА.

Що кажуть в поліції

За даними Головного управління національної поліції в Одеській області вибух стався у селі Гвардійське Одеського району.

"На місці працюють вогнеборці, слідчо-оперативні групи слідчого управління ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

У поліції відкрили провадження за статею про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що у Нікополі заступника мера міста Віталія Журавльова розстріляли у його власному автомобілі, що призвело до його смерті.

У Сумах сталася стрілянина у самому центрі міста. Чоловік відкрив вогонь з вікна по автомобілю, в якому знаходилися водій та двоє пасажирів.

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