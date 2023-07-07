"Було б попадання в голову": у Сумах розстріляли машину, в якій було 3 людини

Куля потрапила в дах прямо над місцем водія і "пройшла" через всю машину.

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У Сумах розстріляли машину в центрі міста / Колаж: Главред, фото: поліція Сумської області

У Сумах сталася стрілянина в самому центрі міста. Чоловік з вікна розстріляв машину, в якій був водій і двоє пасажирів. Про це повідомляє поліція Сумської області.

Стрілянина сталася на вулиці Петропавлівській близько 8 ранку. Там припаркувалася машина і в якийсь момент всі, хто був всередині, відчули сильний удар. Тоді із задніх дверей посипалося скло.

Виявилося, що якийсь чоловік вистрілив з вікна п'ятиповерхового будинку на іншій стороні вулиці. Він потрапив прямо в дах над місцем водія. Куля буквального прошила всю машину і дивом не зачепила водія.

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"З метою безпеки людей співробітники поліції на кілька годин перекрили рух в межах кварталу і приступили до заходів по виявленню і затриманню зловмисника. В даний час заходи з пошуку стрілка тривають. Просимо громадян з розумінням поставитися до роботи поліції", - йдеться в повідомленні.

У Сумах розстріляли машину в центрі міста / фото: поліція Сумської області

Дівчина, яка була в машині, показала кадри з місця злочину. Вона розуміє, що в ту секунду могло не стати чоловіка, який сидів на місці водія.

"Саме усвідомлення, що куля пройшла наскрізь через всю машину в декількох сантиметрах від голови Діми не дає мені спокою. Ще трохи нижче і було б попадання в голову", - написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Дивіться відео з місця злочину в Сумах:

У Сумах розстріляли машину в центрі міста / фото: скріншот

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місто Суми було атаковане безпілотниками в понеділок, 3 липня. В результаті прильоту ворожого дрона була пошкоджена багатоповерхівка в центрі міста.

Сумська ОВА розкрила подробиці "прильоту", і повідомила про вбитих і поранених. Також були показані моторошні кадри з місця вибуху.

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