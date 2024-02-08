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У Нікополі розстріляли авто заступника мера: він загинув

Анна Ярославська
8 лютого 2024, 11:50
На розшук підозрюваного кинуто весь особовий склад поліції Дніпропетровської області.
Розстріл авто заступника мера м. Нікополя
Невідомі розстріляли авто заступника мера м. Нікополя / Фото: dnipr.gp.gov.ua

У Нікополі Дніпропетровської області у власному автомобілі розстріляли заступника мера міста Віталія Журавльова. Він загинув.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополя невідомі з невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, у якому перебував заступник міського голови. Унаслідок обстрілу чоловік загинув на місці.

За даними поліції, автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

  • Розстріл авто заступника мера м. Нікополя
    Розстріл авто заступника мера м. Нікополя Фото: dnipr.gp.gov.ua
  • Розстріл авто заступника мера м. Нікополя
    Розстріл авто заступника мера м. Нікополя Фото: dnipr.gp.gov.ua
  • Розстріл авто заступника мера м. Нікополя
    Розстріл авто заступника мера м. Нікополя Фото: dnipr.gp.gov.ua
  • Розстріл авто заступника мера м. Нікополя
    Розстріл авто заступника мера м. Нікополя Фото: dnipr.gp.gov.ua

Видання Українська правда повідомляє з посиланням на джерела, що надзвичайна подія сталася біля будинку заступника мера. За словами співрозмовника видання, одна з основних версій - конфлікт із місцевим угрупованням, який тягнеться з 2017 року.

Як повідомляв Главред, у прикордонному з Україною селі Брянської області розстріляли авто прикордонної служби РФ, внаслідок чого ліквідовано старшого офіцера ФСБ.

Також у Сумах сталася стрілянина в самому центрі міста. Чоловік з вікна розстріляв машину, в якій був водій та двоє пасажирів.

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Дніпропетровська область Никополь новини України вбивство
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