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Директор Одеського зоопарку вбрався тигром і робив замах на жінок: дивне відео

28 грудня 2021, 19:41

Таким чином в установі привітали одеситів з Новим роком.

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Ігор Бєляєв в ролі тигра / скріншот

В Одесі директор зоопарку Ігор Бєляков придумав оригінальне привітання місцевих жителів з прийдешнім Новим роком. Він зняв курйозний кліп, в якому постав в образі тигра, і схопив жінку за сідниці.

Ролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.

За сюжетом, директор в костюмі тигра являє собою вихованця зоопарку і збігає з вольєра. Потім він нападає на жінку, а поки та намагаючись врятуватися від хижака, залазить на дерево, він хапає її за сідниці.

Цікаво, що цей момент на відео показаний крупним планом.

Далі тигр під пісню про новий рік у виконанні самого директор, бігає за іншими людьми, але в підсумку отримує кулю з транквілізатором і потрапляє назад в клітку.

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Користувачі залишилися в подиві від перегляду і заявили, що у них з'явилися питання до директора.

Нагадаємо, у Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.

Також у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом. Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.

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