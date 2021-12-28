Директор Одеського зоопарку вбрався тигром і робив замах на жінок: дивне відео

Таким чином в установі привітали одеситів з Новим роком.
В Одесі директор зоопарку Ігор Бєляков придумав оригінальне привітання місцевих жителів з прийдешнім Новим роком. Він зняв курйозний кліп, в якому постав в образі тигра, і схопив жінку за сідниці.
Ролик опублікований на YouTube-каналі Одеського зоопарку.
За сюжетом, директор в костюмі тигра являє собою вихованця зоопарку і збігає з вольєра. Потім він нападає на жінку, а поки та намагаючись врятуватися від хижака, залазить на дерево, він хапає її за сідниці.
Цікаво, що цей момент на відео показаний крупним планом.
Далі тигр під пісню про новий рік у виконанні самого директор, бігає за іншими людьми, але в підсумку отримує кулю з транквілізатором і потрапляє назад в клітку.
Користувачі залишилися в подиві від перегляду і заявили, що у них з'явилися питання до директора.
Нагадаємо, у Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.
Також у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом. Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.
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