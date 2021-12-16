У США білка щодня приходить в ресторан за "замовленням"

Тварина отримує від рестораторів картоплю.
У штаті Міннесота, США, пухка Білочка щодня приходить в ресторан фаст-фуду Burger King.
Тварина підходить до вікна видачі замовлень ресторану за частуваннями. Працівники пригощають її смаженою картоплею.
"Дивно було спостерігати, як білка просто стояла біля вікна і чекала, поки з нього не висунулася рука з картоплею фрі", - написав американець Джеф Клатч, які виклав фото в соцмережах.
Він побачив незвичайне видовище, коли стояв у черзі на видачу замовлень. Почувши сміх із сусідніх машин, чоловік звернув увагу на тварину, яка напрочуд спокійно чекала на своє замовлення.
У ресторані розповіли, що це їх постійна клієнтка, і вона відвідує їх щодня.
Нагадаємо, в метро Харкова на рейки впав кошеня. Малюк просидів там цілих 15 годин, але тварину все ж вдалося врятувати. Щоб безпечно дістати кошеня з рейок, з'єднали сачок зі шваброю. У сачок насипали корм. Приманка спрацювала-тепер мужня Тіна у волонтерів і шукає будинок.
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