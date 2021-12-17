УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

17 грудня 2021, 16:44

Тварина вимагає їжу.

false
Білка живе в Маріїнському парку / Обозреватель

У Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.

Милі фото на подив доброзичливою білки опублікував Обозреватель.

Білка не пропускає повз жодної людини, поки ті не дадуть їй їжу.

Таким чином мешканка парку здобуває собі прожиток.

"І морда така нахабна-нахабна", - пишуть користувачі в соцмережі.

Реклама

Деякі навіть жартома припустили, що вона втекла від якогось депутата, інші ж думають, що білка раніше жила в будинку, тому і така привітна до людей.

false

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом.

Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.

Видовищний випадок побачив випадковий клієнт закладу, який стояв у черзі за замовленням і поділився мімішними фото в соцмережі.

false

Читайте також:

viber
новини Києва Маріїнський парк білка
Зараз ви переглядаєте новину «У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Куди з користю використовувати шкаралупу від волоських горіхів: 3 несподівані застосуванняКуди з користю використовувати шкаралупу від волоських горіхів: 3 несподівані застосування Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Гороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажаньГороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажань Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:13

На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

17:00

А-Банк у режимі онлайн зараховує 1000 грн від держави новости компании

16:44

У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

16:40

"Безграмотні": Мережа регоче через дикі помилки на вуличних табличках у Дніпрі

16:32

Анна Седокова, прикрившись одним лише келихом вина, влаштувала голий сніданок

Реклама
16:25

В Україні розширили перелік професій з обов'язковою вакцинацією від коронавірусуВідео

16:16

Замість маски - жіночі червоні трусики на обличчі: пасажира вигнали з літака за порушення карантинуВідео

16:12

Прикмети на 18 грудня: що не можна робити в Савін день і як не потрапити в бідуВідео

15:47

ТОВ "Євро-реконструкція" продовжує працювати в штатному режимі актуально

15:40

"Тисяча Зеленського": українці масово витрачають ковідні гроші та скаржаться на проблемиВідео

15:34

Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана параВідео

15:31

Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

15:26

На ФОПів очікують касові апарати або РРО з 1 січня 2022 року: Рада провалила відстрочкуВідео

14:46

"Мама пила цілодобово, а соцслужби нічого не робили": деталі смерті немовляти під Черкасами

14:38

В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали датуВідео

14:30

Світ Навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров покаже, як вирощують банани на експорт і чим вони небезпечні

13:59

Кожен третій українець готовий до збройного спротиву у разі вторгнення РФ – опитуванняВідео

13:58

Відмова від приєднання до Альянсу України: у РФ опублікували проєкт договору з НАТОФотоВідео

13:21

В Україні почали колоти третю дозу COVID-вакцини: кому рекомендують зробити додаткове щепленняВідео

13:20

"У 5-50 разів запаси менші, ніж потрібно": в СБУ попередили про критичну нестачу вугілля для ТЕС

Реклама
13:15

Андрій Данилко показав однорічного карапуза - фото з сімейних архівів

13:11

"Велике будівництво": у Херсоні завершується реконструкція аеропортуВідео

13:10

Сутички біля Ради: у центрі Києва протестувальники побилися з поліцієюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 грудня 2021: Тільцям – щасливі зміни, Близнюкам - вороги, Водоліям - грошіВідео

12:55

Стипендія в 6 тисяч абітурієнтам з Криму та ОРДЛО: кому світять виплати

12:27

Україні загрожують проблеми з опаленням, якщо в лютому на два тижні вдарять морози - ВітренкоВідео

11:59

У НАТО попередили РФ: заплатить величезну ціну за агресію проти УкраїниВідео

11:50

Зірка Сексу у великому місті актор Кріс Нот звинувачений у згвалтуванні двох жінок

11:42

"Омікрон - найсерйозніша загроза охороні здоров'я в світі": заява міністрів "Великої сімки"

11:33

РФ загрожує відключення від SWIFT: Кулеба пригрозив Кремлю новим пакетом жорстких санкційВідео

11:32

За 2021-й з України виїхала рекордна за 11 років кількість громадян

11:16

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

10:57

У РФ пояснили вердикт суду з підтвердженням присутності російських військ на ДонбасіВідео

10:38

"Багаті, як жителі Версаля": у Києві хотіли посипати дороги сіллю з іонами срібла

10:11

Україна готова виконати Мінськ: РФ повинна забезпечити безпеку на Донбасі - КулебаВідео

10:01

"Ви привели за руку війну в Україну": журналіст Скрипін вилаяв Шуфрича в прямому ефіріВідео

09:40

Прикмети на 17 грудня: що не можна робити в день Варвари і як не потрапити в бідуВідео

09:23

Економили на комуналці та загинули: на Тернопільщині мати і син замерзли до смертіВідео

09:11

Риба його мрії: у Дніпрі чоловік виловив 50-кілограмового сома-"людожера"

09:10

Омікрон на порозі: чи є приводи для панікиПогляд

Реклама
08:48

Гороскоп на сьогодні 17 грудня 2021: Близнюкам – вороги, Ракам – велика удача, Терезам - втратиВідео

08:44

В ООН спрогнозували, як саме вдасться перемогти пандемію коронавірусу

08:26

Коронавірус в Україні 17 грудня: за добу 8,9 тис. нових хворих і 328 смертейВідео

07:57

Ретроградна Венера 2021: астролог розповіла, чого чекати всім знакам зодіакуВідео

07:28

"Дорого обійдеться": в ЄС попередили Росію про наслідки вторгнення в УкраїнуВідео

07:18

Топ-3 найбільш "грошових" знака зодіаку в 2022 році: на кого чекає фінансовий успіх у рік Тигра

07:00

Як визначити справжню червону ікру та не купити підробку - поради експертів

06:27

Гороскоп на 2022 рік для Скорпіона: щастя всього життя і непередбачувані повороти доліВідео

06:09

В Росії узаконили масову депортацію?Погляд

05:40

Найсмачніший салат з язиком на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти