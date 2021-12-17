У Маріїнському парку Києва з'явилася дивна білочка: пристає до людей, поки не доб'ється свого

Тварина вимагає їжу.
У Маріїнському парку столиці з'явилася цікава білка. Тварина пристає до кожного перехожого і настирливо просить частування.
Милі фото на подив доброзичливою білки опублікував Обозреватель.
Білка не пропускає повз жодної людини, поки ті не дадуть їй їжу.
Таким чином мешканка парку здобуває собі прожиток.
"І морда така нахабна-нахабна", - пишуть користувачі в соцмережі.
Деякі навіть жартома припустили, що вона втекла від якогось депутата, інші ж думають, що білка раніше жила в будинку, тому і така привітна до людей.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США місцева білка щодня приходить в мережу ресторанів фаст-фуду за своїм обідом.
Вона отримує від рестораторів картоплю-фрі і ласує їжею, а потім йде.
Видовищний випадок побачив випадковий клієнт закладу, який стояв у черзі за замовленням і поділився мімішними фото в соцмережі.
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