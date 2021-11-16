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У Маріуполі копи зловили єнота Сеню-втікача і повернули його в зоопарк

16 листопада 2021, 11:23

Як кажуть співробітники Маріупольської патрульної поліції, Сеня спробував втекти на волю в той момент, коли співробітники зоопарку чистили його клітку.

Єнот
У Маріуполі копи спіймали єнота-втікача Сеню / МВС

У Маріуполі співробітники поліції повернули втік із зоопарку єнота Сеню назад в його житло. Про це повідомляється на сторінці МВС у соціальній мережі Facebook.

Втікача-єнота першими побачили місцеві жителі, які і викликали патрульну поліцію. Копи відзначають, що Сеня втік, коли співробітники зоопарку чистили його клітку.

Звір спробував сховатися на деревах, де його і побачили місцеві жителі. Вони негайно викликали патрульну поліцію .

"Патрульні переконалися, що Сеня не поранився, і відвезли тварину назад в зоопарк. Під час "операції" ніхто не постраждав, підкреслили в поліції. Сподіваємося, Сеня більше не буде шукати пригод на свою голову", - йдеться в повідомленні.

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У США студент Гай Вільямс вирішив зняти поблизу, як він годує єнота, але звір схопив iPhone і почав тікати.

Про це власник телефону написав у своєму Twitter і прикріпив відео погоні.

На щастя телефон вдалося повернути господареві, а єнот, якого вони прозвали Стенлі, не постраждав.

viber
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