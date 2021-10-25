Директорку школи у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень через невакцинованих співробітників

Суд визнав директорку винною у запуску навчального процесу в порушення правил з вакцинації в школах / pixabay

Директорку гімназії Святої Софії у Львові оштрафували на 34 тисячі гривень. Причиною тому є початок навчального процесу в школі, де не були вакциновані 80% співробітників, як того вимагає влада.

Як зазначено в рішенні Галицького районного суду міста Львова, директорку гімназії Святої Софії міста Львова визнали винною у порушенні вимог карантину, передбачених п/п 151 п.3 постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року. Директорка допустила початок навчального процесу в школі, де не було вакциновано від коронавірусу 80% співробітників.читайте такожВ Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

Згідно з постановою суду, директорка має сплатити 34 тисячі гривень штрафу. Сама вона на засідання суду не прийшла.

Вакцинація вчителів від COVID-19

У липні Міністерство охорони здоров'я запустило вимогу, згідно з якою з 1 вересня 2021 року школи в Україні повинні працювати тільки за умови дотримання правила, що передбачає вакцинацію від коронавірусу 80% персоналу навчального закладу.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін казав про те, що школи з невакцинованими педагогами не працюватимуть. Причому не важливо, у якій з епідемічних зон знаходиться навчальний заклад.

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Кабмін 22 вересня схвалив рішення про обов'язкову вакцинації проти COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх підрозділів на місцях, а також співробітники місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ 23 вересня уточнили, що у зв'язку з переходом країни до жовтої зони карантину, вчителям для роботи в школі потрібно пред'явити сертифікат вакцинації про одну або дві дози щеплення від коронавірусу, або довідку щодо одужання від COVID-19.