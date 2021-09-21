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Школи закриють, а вчителі принесуть довідки від COVID-19: МОЗ оголосило умови щодо навчання

21 сентября 2021, 16:31

Клас відправлять на карантин у тому випадку, якщо один з учнів заразиться COVID-19, сказав Віктор Ляшко.

школа
В Україні закриють школи навіть з вакцинованими вчителями у разі, якщо класи відправляться на карантин - Ляшко / Reuters

В Україні можуть закрити школи на карантин навіть за умови 80% вакцинації серед педагогічного складу. Весь клас відправиться на карантин у разі зараження COVID-19 однієї дитини. Якщо більше половини класів навчального закладу пішли на самоізоляцію, заняття в школі будуть повністю припинені. Про це заявив vіністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У ефірі програми Свобода слова на ICTV він розповів про те, що вакцинація більшості вчителів не буде головною умовою продовження проведення освітнього процесу в школах, де зафіксують випадки захворювання на коронавірус.

Читайте такжеГоловне - вакцинація: у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи після 20 вересняЗа його словами, якщо коронавірусною інфекцією заразиться одна дитина, то весь клас піде на самоізоляцію. У тому випадку, якщо більше половини класів школи пішли на карантин, заняття в навчальному закладі будуть повністю припинені. Навіть за сценарію, якщо в школах дотримано умову вакцинації 80% персоналу закладу.

"Якщо є інфікована дитина - клас йде на самоізоляцію. Якщо більше 50% класів також пішли на самоізоляцію - це школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення вірусу, не зупиняючи в країні освітній процес", - додав Ляшко і підкреслив, що з понад 14 тисяч шкіл на карантині вже 60 освітніх закладів.

У Міністерстві охорони здоров'я на тлі посилення карантину в Україні з 23 вересня уточнили, що в жовтій зоні карантину зможуть працювати тільки ті школи, де вакцинувалися як мінімум 80% працівників освітнього закладу.

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Які документи потрібні для роботи у школі

  • Зелений сертифікат вакцинації (дві ін'єкції, повний курс щеплення)
  • Жовтий COVID-сертифікат (1 доза вакцини від коронавирусу)
  • Міжнародний сертифікат вакцинації
  • Довідка 063, видана сімейним лікарем після щеплення 1 дозою
  • Сертифікат про одужання від COVID-19
  • Працівники шкіл повинні будуть пред'явити один з вищевказаних документів для того, щоб підтвердити своє право на роботу.

Нагадаємо, раніше у Київській області пообіцяли закрити всі школи у тому випадку, якщо заклади не відповідатимуть правилу 80% вакцинації серед вчителів. Причому віддаленого навчання в регіоні не буде.

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Робота школ в Україні

У липні Міністерство охорони здоров'я запровадило вимогу, згідно з якою з 1 вересня 2021 року школи повинні працювати тільки за умови вакцинації 80% від усього персоналу закладу освіти.

У Святошинському районі Києва попереджали освітян про те, що якщо вони не зроблять щеплення від коронавірусу, то не зможуть потрапити на роботу. При цьому уточнювалося, що законодавством не передбачено відсторонення вчителя від роботи за такої ситуації.

Міністр освіти Сергій Шкарлет казав, що школи, де не зробили щеплення від COVID-19 80% вчителів, відправлять або на дистанційне навчання, або на змішаний формат. Однак, за його словами, в школах з вакцинованими викладачами продовжиться навчання за будь-якої ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Головний санітарний лікар України Кузін попереджав, що школи з невакцинованими педагогами працювати не зможуть. Причому не принципово, в якій з епідемічних зон знаходиться заклад. При цьому наразі немає законодавчих підстав для недопуску вчителів до роботи.

У Івано-Франківській області на місцевому рівні вже прийняли рішення про закриття шкіл на карантин без права організації освітнього процесу на дистанційній основі.

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МОЗ школы новини України коронавірус в Україні Віктор Ляшко
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