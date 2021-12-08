США і ЄС домовилися вдарити по Росії в разі нападу на Україну

Ентоні Блінкен / Reuters

ЄС і США покарають Росію у випадку нападу на Україну. Під час переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем був укладений договір.

"Блінкен і Мішель також погодилися з необхідністю швидко і жорстко покарати Росію в разі ескалації її агресії в Україні", - йдеться в повідомленні пресслужби Держдепу США.

При цьому наголошується, що два лідери підтвердили підтримку США і Євросоюзу суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

"Вони розділили заклопотаність з приводу нарощування Росією військової потужності навколо України і підкреслили необхідність для Росії деескалації і повернення до дипломатії, включаючи повне виконання Мінських угод, які є найкращим засобом для вирішення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

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Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 грудня, відбулися переговори президента США Джо Байдена з главою Кремля Володимиром Путіним.

За підсумками діалогу в Білому домі підкреслили, що Україна була головною темою переговорів і анонсували телефонну розмову Байдена з президентом української держави Володимиром Зеленським.

В адміністрації Байдена також підкреслили, що Вашингтон засуджує стягування Росією військ до кордонів України, має намір надати Києву додаткову військову допомогу і не гарантує Москві неприєднання України до НАТО.

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Російський президент Володимир Путін, у свою чергу, сказав Байдену, що Київ, мовляв, не виконує домовленості в рамках Мінського процесу і нормандського формату щодо Донбасу. Згідно з версією Кремля, головною темою переговорів Путіна і Байдена стала "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". При цьому Москва вимагає від Вашингтона гарантій нерозповсюдження НАТО на Схід.

Радник господаря Білого дому Джейк Салліван заявив, що Байден на переговорах з Путіним попередив російського президента про те, що якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, США приймуть серйозні заходи у відповідь, які було вирішено не застосовувати в 2014 році.

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