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"Дикі собаки жеруть котячий корм": "друга армія світу" голодує в Україні

4 квітня 2022, 11:09

Про випадок поїдання російськими військами котячого корму розповів Антон Геращенко.

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Російські окупанти вже почали їсти котячий корм / wikimedia.org, скріншот

Російські окупанти, захоплюючи українські міста, голодують. Деяким з них доводиться їсти котячий корм.

Радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram розповів про випадок поїдання російськими військами котячого корму.

Випадок стався в селищі Копилів Київської області, розповів радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram.

Фактично відрізавши місцевих жителів від поставок продуктів з підконтрольних Україні міст, окупанти грабували магазини. На обкрадених складах місцевого супермаркету, після звільнення селища від загарбників, були знайдені відкриті пачки з котячим кормом.

"Дикі собаки жеруть котячий корм. Окупанти промародерили склади АТБ в селищі Копилів Київської області. З голодухи жерли навіть корм для котів. Мабуть, навіть котячий корм смачніше простроченого сухпайка Росії. Армія мародерів і тарганів", - висловився Геращенко.

Нагадаємо, у кишенях одного із знищених ЗСУ російських окупантів українські бійці виявили масу награбованих грошей (у тому числі і в іноземній валюті), і ювелірні прикраси.

Також ми писали, що російські військові відкрили в Білорусі ринок для торгівлі награбованим майном українців. Зараз вони вантажівками вивозять крадені прикраси, побутову техніку, килими та дитячі іграшки з Сумщини.

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